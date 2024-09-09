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الرياضة

«ألعاب القوى» يشارك في «عربية الناشئين» بالسعودية

«ألعاب القوى» يشارك في «عربية الناشئين» بالسعودية
9 سبتمبر 2024 19:18

 
دبي (وام)

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أعلن اتحاد ألعاب القوى اعتماد مشاركة المنتخب الوطني في النسخة العاشرة من البطولة العربية للناشئين والناشئات تحت 18 سنة، التي تستضيفها السعودية من 12 إلى 15 سبتمبر الحالي. وتضم قائمة المنتخب سالم المقبالي «الرمي»، ومحمد أحمد المصعبي فئة «800» متر، ومريم كريم ومريم الفارسي في فئات 100، و200، و400 متر، ولبود السناني وعائشة خان وسارة النقبي في فئة «التتابع متنوع» وسلمى المري في فئة «الرمي».
وأكد علي حسن غزوان رئيس لجنة المنتخبات الوطنية والحكام، أن منتخبنا الوطني أكمل مراحل متدرجة من إعداده خلال الفترة الماضية بكل من مصر وإثيوبيا، بالإضافة إلى التجمعات المحلية لتنفيذ البرنامج المقرر من الأجهزة الفنية وصولاً إلى مستوى الجاهزية المطلوبة قبل الانتقال إلى أجواء البطولة العربية في السعودية.

الإمارات
السعودية
ألعاب القوى
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