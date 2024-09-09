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الرياضة

كومان: لا أخشى موسيالا وفريتز

كومان: لا أخشى موسيالا وفريتز
9 سبتمبر 2024 19:20

 
نوردهورن (د ب أ)

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قال رونالد كومان، المدير الفني للمنتخب الهولندي، إنه لا يخشى الثنائي الألماني المتألق جمال موسيالا وفلوريان فريتز، وذلك قبل مواجهة المنتخبين الثلاثاء، ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم. وقال كومان في مؤتمر صحفي: «أعرف أن موسيالا وفريتز ثنائي رائع، لكننا لدينا أيضاً العديد من اللاعبين الجيدين في الوسط، وسيتسببون في المتاعب للمنتخب الألماني».
وحقق كلا الفريقين فوزاً كبيراً في الجولة الأولى من البطولة هذا الأسبوع، حيث فاز منتخب هولندا على البوسنة والهرسك 5-2، فيما سجل موسيالا هدفاً وصنع ثلاثة أهداف في المباراة التي حقق فيها المنتخب الألماني فوزاً كبيراً على المجر 5-صفر.
ويفتقد كومان خدمات جيريمي فريمبونج، مدافع باير ليفركوزن، والذي غادر معسكر المنتخب الهولندي لأسباب شخصية.
ويوجد المهاجم فوتر فيجورست على مقاعد البدلاء، بعدما تسبب في أزمة خلال تدريبات الفريق بعد تعرضه لخطأ، وكان أول من عاد للفندق بعد نهاية التدريبات.
ورغم ذلك قلل كومان من أهمية تلك الواقعة، وقال مدرب منتخب هولندا: «تحدثنا عن ذلك، لا نعطي الأمر أكبر من حجمه».

 

دوري أمم أوروبا
هولندا
ألمانيا
رونالد كومان
جمال موسيالا
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