أبطال «بينوس كلاسيك» يحصدون 1.2 مليون درهم



دبي (الاتحاد)



أسدل الستار في مركز دبي التجاري على بطولة بينوس كلاسيك لبناء الأجسام والرياضات المصاحبة، وذلك بتتويج الفائزين بالمراكز الأولى للنسخة الثانية من البطولة التي شهدت رقماً قياسياً بقيمة الجوائز المالية وبلغت مليون و200 ألف درهم، وعدداً كبيراً من المشاركين في 6 فعاليات رياضية.

وتوج الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، وعلي عمر، مدير إدارة الفعاليات الرياضية بمجلس دبي الرياضي، الفائزين، بحضور رئيس الاتحاد الدولي لبناء الأجسام واللياقة البدنية، الدكتور روفائيل سانتوجا، وعدد من القيادات الرياضية.

وحصد كؤوس بطل الأبطال 4 لاعبين، وهم الإماراتي علي ضاوي في فئة الفيزيك، والعُماني زعيم الفزاري في الكلاسيك بناء الأجسام، وسجاد حيدري (فريق الاتحاد الدولي) في كلاسيك فيزيك، بينما نال كأس بطل أبطال بناء الأجسام النيجيري دافيد بوديبي الذي تسلم مكافأة وبلغت 110 آلاف درهم، وتعد أعلى جائزة تمنح لبطل الأبطال في العالم. وشهدت البطولة تميزاً للاعبي الإمارات من المواطنين والمقيمين ومصر وعُمان وسوريا ونخبة من اللاعبين الذين خاضوا المنافسات باسم الاتحاد الدولي لبناء الأجسام

ووصف الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، النجاح الذي حققته البطولة بالكبير والمتميز، وأنه حقق مكاسب كبيرة في مختلف الجوانب الفنية والإدارية، وحققت لبناء الأجسام الإماراتي الإضافة الكبيرة.

وثمن الجهود التي بذلتها اللجنة المنظمة للبطولة لاستقطاب عدد كبير من اللاعبين المتميزين، ودورها الحيوي بتحفيز اللاعبين الموهوبين على خوض المنافسات، ما جعل بطولة بينوس كلاسيك إضافة مهمة للبطولات التي تنظم في الإمارات، ومقدماً الشكر إلى مجلس دبي الرياضي لرعايته البطولة ولرئيس اللجنة المنظمة أنيس بينوس لجهوده الكبيرة في تنظيم المهرجان وإنجاحه.

وعبر أنيس بينوس، عن سعادته لما حققته البطولة من نجاح فني وتنظيمي والسعادة التي عاشتها أسرة البطولة من اللاعبين والمدربين والجمهور والشركات التي قدمت عروضها، وقال: «سعدنا في اللجنة المنظمة ونرى أن الهدف الأساسي من تنظيم البطولة قد تحقق في هذا المهرجان الرياضي البارز».

وحضر المنافسات زويد سالمين الزعابي المدير الفني للمنتخب، والذي أكد أن البطولة شهدت مشاركة لاعبين مواطنين ومقيمين نجحوا بتقديم مستويات جسمانية متميزة تبشر بمستقبل مبهر سيكونون على رادار الاتحاد لضمهم للمنتخب في البطولات المقبلة، مقدماً الشكر لرئيس اللجنة المنظمة لتقديم نسخة نموذجية من بطولات بناء الأجسام.