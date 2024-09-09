قرعة الدور الثاني لأبطال أوروبا للسيدات

برلين (د ب أ)



أجريت قرعة الدور الثاني من منافسات دوري أبطال أوروبا للسيدات لكرة القدم، حيث تتنافس الفرق على 12 مقعداً متبقياً في مرحلة المجموعات بالبطولة.

وتتواجد فرق برشلونة الإسباني، حامل اللقب، وليون الفرنسي، وصيف نسخة الموسم الماضي وصاحب الرقم القياسي في الفوز بالبطولة برصيد ثماني مرات، بالإضافة إلى بايرن ميونخ الألماني وتشيلسي الإنجليزي، في دور المجموعات في انتظار باقي المتأهلين.

وأسفرت قرعة الدور الثاني عن 12 مواجهة، حيث يلتقي سانت بولين النمساوي مع مورا السلوفيني وبنفيكا البرتغالي مع هاماربي السويدي وأوسيك الكرواتي مع تفينتي الهولندي وجالطة سراي التركي مع سلافيا براغ التشيكي وروما الإيطالي مع سيرفيت جنيف السويسري. كما يواجه فريق أندرلخت البلجيكي منافسه فاليرنجا النرويجي، فيما يلعب فورسكلا بولتافا الأوكراني مع سيلتك الاسكتلندي.

وتشهد مواجهات الدور الثاني منافسات قوية، حيث يلعب سبورتنج لشبونة البرتغالي مع ريال مدريد الإسباني، ويوفنتوس الإيطالي مع باريس سان جيرمان الفرنسي، وباريس إف سي الفرنسي مع مانشستر سيتي الإنجليزي وفيورنتينا الإيطالي مع فولفسبورج الألماني، فيما يلعب أرسنال الإنجليزي مع هاكن السويدي.

وتقام مباريات الذهاب لهذا الدور 18 و19 سبتمبر الجاري، على أن تقام مباريات الإياب 25 و26 من الشهر ذاته، كما تنطلق منافسات دور المجموعات يوم الثامن من أكتوبر المقبل.