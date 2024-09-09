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الرياضة

كين يختار «مصدر الإلهام» قبل «المئوية»!

كين يختار «مصدر الإلهام» قبل «المئوية»!
9 سبتمبر 2024 20:52

 
لندن (رويترز)

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استقى هاري كين قائد إنجلترا الإلهام من مسيرة كريستيانو رونالدو الرياضية الطويلة، قبل خوض مباراته رقم مئة مع منتخب بلاده أمام فنلندا «الثلاثاء»، في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.
وأصبح مهاجم بايرن ميونيخ «31 عاماً»، الذي أحرز 66 هدفاً في 99 مباراة مع منتخب بلاده، منذ ظهوره الأول في 2015، أول لاعب يخوض مئة مباراة مع إنجلترا، منذ المهاجم وين روني في نوفمبر 2014.
واتخذ كين، الذي سيصبح عاشر لاعب يخوض مئة مباراة مع إنجلترا، من رونالدو مرجعاً له، بعدما سجل قائد البرتغال «39 عاماً» هدفه رقم 901 في مسيرته لمساعدة فريقه في الفوز 2-1 على أسكتلندا في دوري الأمم الأوروبية.
وأبلغ كين الصحفيين «أشعر أنني في حالة جيدة حقاً جسدياً وذهنياً، وفي ذروة مسيرتي، مشاهدة لاعبين آخرين ورونالدو يسجل هدفه رقم 901، ورؤيته يتنافس في سن 39 عاماً يلهمني للعب لأطول فترة ممكنة، أحب هذه اللعبة، وأحب تمثيل إنجلترا أكثر من أي شيء آخر ولا أريد أن ينتهي ذلك في أي وقت قريب، بالنسبة لي يتعلق الأمر الآن بمواصلة التحسن والاستمرارية سواء بقميص إنجلترا أو على مستوى النادي، أنا متعطش للمزيد ومصمم على الاستمرار في تحدي نفسي.
سيكرم الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم كين قبل مباراة المستوى الثاني من دوري الأمم الأوروبية ضد فنلندا بحفل خاص قبل المباراة سيتضمن تقديم قبعة ذهبية.
قال كين «الأمر مميز للغاية، أقول دائماً إنه من الصعب أحياناً أن تستوعب مثل تلك الأشياء عندما تلعب، لقد تحدثت سابقاً عن ذلك بشأن سجل الأهداف، لكنني فخور حقاً بهذا السجل، أشعر بحماس شديد ستكون عائلتي هناك للاستمتاع باللحظة أيضاً، وهي لحظة أنا متأكد من أنني سأتذكرها عندما أتقاعد».
من ناحية أخرى، قال لي كارسلي مدرب إنجلترا المؤقت إنه يستمتع بوقته مع الفريق.
وسيدير كارسلي، الذي يقود منتخب إنجلترا تحت 21 عاماً منذ عام 2021، وفاز معه ببطولة أوروبا العام الماضي، مباراتين للمنتخب الأول هذا الشهر مع احتمالية استمراره حتى الخريف، بينما تبحث إنجلترا عن خليفة بدوام كامل للمدرب جاريث ساوثجيت.
وفاز كارسلي 2-صفر على أيرلندا في أول مباراة له مع إنجلترا.
وأضاف كارسلي «أعتقد أنه من الواضح أنني سأكون موجوداً في ثلاثة معسكرات، أنا سعيد حقاً بذلك، وإذا تغير الأمر فسأكون سعيداً أيضاً، أنا محظوظ بالموقف الحالي، والأهم هو الفريق وليس المدربين، يجب أن يكون اللاعبون في دائرة الضوء ويحصلوا على الاهتمام».
وقال كارسلي إن إنجلترا ستجري تغييرين أو ثلاثة في التشكيلة الأساسية لبث النشاط في الفريق قبل مواجهة فنلندا.

إنجلترا
دوري الأمم الأوروبية
هاري
فلندا
البرتغال
كريستيانو رونالدو
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