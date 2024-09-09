بينتو: نستطيع تغيير التاريخ بـ «الانضباط والروح»



معتز الشامي (العين)



أكد البرتغالي باولو بينتو مدرب منتخبنا الوطني، جاهزية «الأبيض» بشكل متميز لمواجهة إيران القوية على استاد هزاع بن زايد، الثلاثاء»، ضمن الجولة الثانية من المرحلة الثالثة للتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وقال مدرب «الأبيض» في مؤتمر صحفي: «التحضيرات لمواجهة إيران تمت بشكل متميز، وساعدنا على ذلك الأجواء الإيجابية التي أصبحت داخل المعسكر، وارتفاع المعنويات لجميع اللاعبين، بعد الفوز أمام قطر في بداية مشوارنا في التصفيات، ونلتقي منتخباً قوياً وعنيداً، ويجب أن نواجهه بكل ثقة وتركيز».

وعن إيقاف التفوق التاريخي في المواجهات بين «الأبيض» وإيران لمصلحة الضيوف، قال: «لا أحد يواجه إيران، من دون أن يعاني تكتيكياً وبدنياً أمام منتخب متكامل، ويستطيع فرض أسلوبه والسيطرة على الملعب، والمنتخبات السابقة من الكرة الإماراتية حاولت الفوز على إيران، وعلينا التركيز على مواجهة لاعبيه، وبإمكاننا كتابة تاريخ جديد أمام إيران، كما فعلنا أمام قطر «بطل آسيا» إذا لعبنا بروح قتالية ورغبة في الفوز، وعدم التأثر بتلقي أي هدف والتركيز على فرض السيطرة في مناطق الملعب المختلفة».

ووجه بينتو رسالة إلي لاعبي المنتخب، قال فيها: «إذا ما لعبنا بروح قتالية ورغبة في الفوز، وعدم التأثر بتلقي أي هدف، والتركيز على فرض السيطرة في مناطق الملعب المختلفة».

كما شدد باولو بينتو على أنه من دون انضباط تكتيكي في الملعب من الصعب تحقيق شيء إيجابي أمام المنتخب الإيراني.

وعن الفوز بثلاثية أمام قطر، في الجولة الأولي بمشوار التصفيات، قال: «ما حققناه أمام قطر جاء، بعد أداء متميز وروح قتالية وثقة كبيرة لدى اللاعبين، وهذا ما يجب أن نزيده، ونتأكد من تنفيذه أمام إيران، وواثق في اللاعبين وقدرتهم على الظهور بشكل متميز في المواجهة المرتقبة».

وبخصوص محترفي المنتخب، قال بينتو «المحترفون وصلوا قبل وقت قليل من أول مباراة، وهم جدد على المجموعة ويحتاجون إلى وقت للتأقلم».

وأضاف: «أعتقد أن ماكنزي كان لديه جاهزية أعلى للمشاركة في مباراة قطر وخلال وجوده في الملعب كان جيداً للغاية ومرر الهدف الثالث، ويملك رؤية جيدة للملعب، وهو سريع في نقل الكرة، ونحتاج له.

وقال بينتو في رسالة مباشرة إلى لاعبي المنتخب: الفريق الإيراني يتمتع بالصلابة والخبرة ويأتي لتحقيق الفوز، وعلينا ألا نسمح له بذلك».