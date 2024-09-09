الخميس 12 سبتمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

بينتو: نستطيع تغيير التاريخ بـ «الانضباط والروح»

بينتو: نستطيع تغيير التاريخ بـ «الانضباط والروح»
9 سبتمبر 2024 21:00


معتز الشامي (العين)

أخبار ذات صلة
الهلال الأحمر ينفذ مبادرة السعادة في العمل الإنساني
«آرت تاور».. أول مبنى يتزين بلوحات فنية بالشارقة


أكد البرتغالي باولو بينتو مدرب منتخبنا الوطني، جاهزية «الأبيض» بشكل متميز لمواجهة إيران القوية على استاد هزاع بن زايد، الثلاثاء»، ضمن الجولة الثانية من المرحلة الثالثة للتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.
وقال مدرب «الأبيض» في مؤتمر صحفي: «التحضيرات لمواجهة إيران تمت بشكل متميز، وساعدنا على ذلك الأجواء الإيجابية التي أصبحت داخل المعسكر، وارتفاع المعنويات لجميع اللاعبين، بعد الفوز أمام قطر في بداية مشوارنا في التصفيات، ونلتقي منتخباً قوياً وعنيداً، ويجب أن نواجهه بكل ثقة وتركيز».
وعن إيقاف التفوق التاريخي في المواجهات بين «الأبيض» وإيران لمصلحة الضيوف، قال: «لا أحد يواجه إيران، من دون أن يعاني تكتيكياً وبدنياً أمام منتخب متكامل، ويستطيع فرض أسلوبه والسيطرة على الملعب، والمنتخبات السابقة من الكرة الإماراتية حاولت الفوز على إيران، وعلينا التركيز على مواجهة لاعبيه، وبإمكاننا كتابة تاريخ جديد أمام إيران، كما فعلنا أمام قطر «بطل آسيا» إذا لعبنا بروح قتالية ورغبة في الفوز، وعدم التأثر بتلقي أي هدف والتركيز على فرض السيطرة في مناطق الملعب المختلفة».
ووجه بينتو رسالة إلي لاعبي المنتخب، قال فيها: «إذا ما لعبنا بروح قتالية ورغبة في الفوز، وعدم التأثر بتلقي أي هدف، والتركيز على فرض السيطرة في مناطق الملعب المختلفة».
كما شدد باولو بينتو على أنه من دون انضباط تكتيكي في الملعب من الصعب تحقيق شيء إيجابي أمام المنتخب الإيراني.
وعن الفوز بثلاثية أمام قطر، في الجولة الأولي بمشوار التصفيات، قال: «ما حققناه أمام قطر جاء، بعد أداء متميز وروح قتالية وثقة كبيرة لدى اللاعبين، وهذا ما يجب أن نزيده، ونتأكد من تنفيذه أمام إيران، وواثق في اللاعبين وقدرتهم على الظهور بشكل متميز في المواجهة المرتقبة».
وبخصوص محترفي المنتخب، قال بينتو «المحترفون وصلوا قبل وقت قليل من أول مباراة، وهم جدد على المجموعة ويحتاجون إلى وقت للتأقلم».
وأضاف: «أعتقد أن ماكنزي كان لديه جاهزية أعلى للمشاركة في مباراة قطر وخلال وجوده في الملعب كان جيداً للغاية ومرر الهدف الثالث، ويملك رؤية جيدة للملعب، وهو سريع في نقل الكرة، ونحتاج له.
وقال بينتو في رسالة مباشرة إلى لاعبي المنتخب: الفريق الإيراني يتمتع بالصلابة والخبرة ويأتي لتحقيق الفوز، وعلينا ألا نسمح له بذلك».

الإمارات
المنتخب الوطني
باولو بينتو
إيران
قطر
آخر الأخبار
قتلى في انهيارات أرضية بتايلاند
الأخبار العالمية
قتلى في انهيارات أرضية بتايلاند
12 سبتمبر 2024
العويس الثقافية توقع مذكرة تفاهم مع مركز كانو الثقافي بالبحرين
التعليم والمعرفة
العويس الثقافية توقع مذكرة تفاهم مع مركز كانو الثقافي بالبحرين
12 سبتمبر 2024
حاكم أم القيوين يصدر القرار رقم ( 5 ) لسنة 2024 بشأن التكليف بمهام مدير عام المؤسسة العقارية
علوم الدار
حاكم أم القيوين يصدر القرار رقم ( 5 ) لسنة 2024 بشأن التكليف بمهام مدير عام المؤسسة العقارية
12 سبتمبر 2024
إعصار "فرنسين" يهدد لويزيانا وأوامر بإجلاء السكان
الأخبار العالمية
إعصار "فرنسين" يهدد لويزيانا وأوامر بإجلاء السكان
اليوم 23:57
«حكماء المسلمين» يشارك بجناح خاص في معرض بغداد الدولي للكتاب
التعليم والمعرفة
«حكماء المسلمين» يشارك بجناح خاص في معرض بغداد الدولي للكتاب
اليوم 23:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©