ناجلسمان يحذر من «مواهب» هولندا



برلين (أ ف ب)



أكد مدرب المنتخب الألماني يوليان ناجلسمان، أن لاعبيه بحاجة إلى الحذر من «المواهب الرائعة جداً» للمنتخب الهولندي، عندما يلتقيان الثلاثاء في أمستردام، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة ضمن المستوى الأول لمسابقة دوري الأمم الأوروبية.

وتدخل ألمانيا المباراة وهي لم تخسر أي لقاء في 90 دقيقة منذ نوفمبر 2023، بينها الفوز على هولندا 2-1 في فرانكفورت ودياً في مارس الماضي.

وعلى الرغم من الفوز الساحق على المجر بخماسية نظيفة في دوسلدورف في الجولة الأولى، قال ناجلسمان إن هولندا تشكل تهديداً أكبر.

وأوضح «المنتخب الهولندي مجهز بشكل أفضل من المجر»، مضيفاً أنه يتوقع «أجواء رائعة مع كل شيء باللون البرتقالي» في ملعب يوهان كرويف أرينا.

ويعتبر المنتخب الهولندي الذي خرج من الدور نصف النهائي لنهائيات كأس أوروبا أمام إنجلترا هذا الصيف في ألمانيا، من بين أفضل المنافسين الكرويين لـ«دي مانشافت».

ولطالما اتسمت مواجهات العملاقين بالإثارة، وتغلبت ألمانيا التي لم تكن مرشحة وقتها، على هولندا في المباراة النهائية لمونديال 1974، وردت الأخيرة بالفوز على الألمان بالنتيجة ذاتها في عقر دارهم في نصف نهائي كأس أوروبا 1988 في طريقها إلى اللقب على حساب الاتحاد السوفييتي (2-صفر).

وقال ناجلسمان إن المباريات بين البلدين كانت «دائماً مواجهات لطيفة».

وتألق الواعدان البالغان من العمر 21 عاماً جمال موسيالا وفلوريان فيرتس بشكل لافت في الفوز الساحق لألمانيا على المجر، حيث سجل كل منهما هدفاً مع ثلاث تمريرات حاسمة للأول صانع ألعاب بايرن ميونيخ، وواحدة للثاني نجم خط وسط باير ليفركوزن بطل البوندسليجا.

واعترف مدرب هولندا رونالد كومان بأنه «يغار» من النجمين الألمانيين، قائلاً «موسيالا وفيرتز لاعبان لا يصدقان».

وقال ناجلسمان إن المهاجمين الشابين «قطعا خطوات هائلة» وأشاد بهما باعتبارهما «أنانيين بنسبة 0.0 في المائة، وفلو (فيرتز) على وجه الخصوص غير أناني في بعض الأحيان».

وأضاف «كلاهما مجتهد جداً، وهذا لم ينقص على الإطلاق، ليس لديّ شعور بأن أياً منهما قد يفقد الاتصال بالواقع، إنهما متواضعان».

وكانت المباراة هي الأولى لألمانيا منذ اعتزال أعمدة المنتخب مانويل نوير وتوماس مولر وتوني كروس وإلكاي جوندوجان، لكن أداء الثنائي الشاب خفف من المخاوف بشأن صعوبة التكيف مع الشكل الجديد لتشكيلة ناجلسمان.

وقال لاعب وسط باير ليفركوزن روبرت أندريش الذي شغل مركز كروس في وسط الملعب، إنه «ليس تغييراً كبيراً بالنسبة لي» أن ألعب بجوار صانع ألعاب بوروسيا دورتموند باسكال جروس.

ولعب أندريش لأول مرة مع ألمانيا منذ أقل من عام وتحديداً في نوفمبر 2023، لكنه لعب منذ ذلك الحين في كل من مباريات منتخب بلاده الـ11، حيث بدأ تسع مرات أساسياً.

وقال للصحفيين «بالطبع، لا يمكن أن تتخيل قبل عام أو عامين أنني سألعب لألمانيا - أو أنني سألعب الكثير من المباريات».

كما كشف ناجلسمان أن الشك يحوم حول مشاركة المهاجم نيكلاس فولكروج في مباراة الثلاثاء بسبب إصابة في ربلة الساق، مشيراً إلى أنه سيتم اتخاذ القرار يوم المباراة.

وافتتح فولكروج الذي انتقل من بوروسيا دورتموند إلى وستهام يونايتد الإنجليزي هذا الصيف، التسجيل لألمانيا في فوزها الكبير على المجر السبت، رافعاً رصيده إلى 14 هدفاً في 22 مباراة دولية.