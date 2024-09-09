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الرياضة

رودريجو «منزعج» من «الاستبعاد»!

رودريجو «منزعج» من «الاستبعاد»!
9 سبتمبر 2024 21:13


ساو باولو (أ ف ب)

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أبدى المهاجم البرازيلي لنادي ريال مدريد الإسباني رودريجو المتوّج بلقبي دوري أبطال أوروبا، والدوري الإسباني لكرة القدم في الموسم الماضي، انزعاجه من استبعاده من قائمة المرشحين الـ30 للفوز بالكرة الذهبية، وذلك في مقابلة صحفية.
وقال رودريجو (30 عاماً) لموقغ «جلوبو سبورت»: «كنت منزعجاً، أعتقد أنه بالنظر إلى موسمي، كنت أستحق أن أكون ضمن قائمة الـ30 المرشحين، لم يقصّر الآخرون، كل من في القائمة قدموا عملاً رائعاً، لكني أعتقد أنني كنت أستحق أن أكون فيها».
ونشر رودريجو الأربعاء الماضي بعد الإعلان عن القائمة، صوراً للحظات بارزة في موسم 2023-2024، مع رموز تعبيرية تظهر دهشته لعدم ترشيحه.
وتلقى على الفور دعماً من مواطنه لاعب الهلال السعودي ونجم برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي سابقا نيمار الذي رأى أن أداء رودريجو يضعه «على الأقل بين أفضل 5» في ترتيب الكرة الذهبية التي يُعلن عن الفائز بها في 28 أكتوبر.
ويُعد رودريجو أحد أهم اللاعبين في تشكيلة الإيطالي كارلو أنشيلوتي مع ريال مدريد، إذ يلعب في أكثر من مركز هجومي وسجّل 17 هدفاً وصنع 8 تمريرات حاسمة في 51 مباراة.
وقاد رودريجو منتخب البرازيل إلى الفوز على الإكوادور 1-0 بتسجيله الهدف الوحيد ضمن تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.
ويغيب عن القائمة أيضاً النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الفائز بالكرة الذهبية ثماني مرات قياسية، فيما ضمت لاعبي الملكي البرازيلي الآخر فينيسيوس جونيور والإنجليزي جود بيلينجهام، الفرنسي كيليان مبابي، وهداف مانشستر سيتي الإنجليزي الدولي النروجي إرلينج هالاند، ومهاجم بايرن ميونيخ الألماني وقائد المنتخب الإنجليزي هاري كين وغيرهم.
وقال رودريجو عن مبابي زميله الجديد في النادي الإسباني «نتعرف على بعضنا بشكل أفضل كل يوم، ونتفاهم بشكل أفضل في الملعب. انطباعاتي الأولى جيدة جداً، إنه شخص جيد وموهوب، ولديه كل ما يلزم لمساعدتنا كثيراً في ريال مدريد».

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الكرة الذهبية
فرانس فوتبول
دوري أبطال أوروبا
الدوري الإسباني
كيليان مبابي
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