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الرياضة

يحيى نادر: مطالبون بمضاعفة الجهد

يحيى نادر: مطالبون بمضاعفة الجهد
9 سبتمبر 2024 21:50

 
أبوظبي (الاتحاد)

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قال يحيى نادر لاعب منتخبنا الوطني لكرة القدم، أن «الأبيض» جاهز لمواجهة قوية أمام إيران في تصفيات «مونديال 2026» بمعنويات عالية بهدف الفوز.
وقال: «ندرك أنها مباراة صعبة وقوية، ولذلك مطالبون بمضاعفة الجهود والتركيز والقتال دائماً».
وأضاف: «ندخل المباراة بعقلية الفوز، خصوصاً ونحن نلعب بأرضنا ووسط جماهيرنا، وإذا دخلنا مواجهة إيران بنفس الروح والعقلية التي ظهرنا بها في الدوحة أمام قطر سيكون لنا كلمة عليا خلال المباراة».
وقال «ثق بأن مدرجات استاد هزاع بن زايد ستمتلئ بعشاق «الأبيض» دعماً ومؤازرة، واللاعبون يبذلون كل جهد، من أجل الفوز، وبلوغ النقطة السادسة».

الإمارات
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