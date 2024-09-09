الخميس 12 سبتمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

مهمتان لمنتخب التجديف في بطولتي العالم ماسترز وآسيا

مهمتان لمنتخب التجديف في بطولتي العالم ماسترز وآسيا
10 سبتمبر 2024 01:35

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«السادسة» على «طريق المونديال».. يا«الأبيض»
يحيى نادر: مطالبون بمضاعفة الجهد

يخوض نجوم منتخبنا الوطني في رياضة التجديف الحديث مهمتين هذا الاسبوع من خلال مشاركة نجوم منتخب الرجال في بطولة العالم للتجديف ماسترز التي تستضيفها مدينة برندنبورج الالمانية بداية من الأربعاء وحتى السبت المقبل.
كما يبدأ منتخبنا الوطني للشباب مهمة ثانية في بطولة آسيا للشباب التي تستضيفها مقاطعة شنيانج الصينية وتستمر حتى يوم السبت المقبل في إطار خطط اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث برئاسة الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان من أجل توفير فرص الاحتكاك للاعبين وصقل قدراتهم.
ويخوض نجوم منتخبنا الوطني (رجال وشباب) البطولتين المرتقبتين بروح معنوية عالية بعد اكتمال التجهيزات وخوض اللاعبين معسكرات تدريبية داخلية وخارجية بالتنسيق بين اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث والأندية من بينها المعسكر الخارجي في كازان الروسية خلال الفترة من 29 يوليو وحتى الرابع عشر من أغسطس الماضيين، حيث جرى خلال المعسكرات رفع معدلات اللياقة والإستعداد الجيد للمهمتين.
ومن المنتظر أن يخوض أبطالنا في بطولة العالم للتجديف ماسترز التي ستقام في مدينة برندنبورج كل من حمد سعيد المطروشي وخميس غانم الشامسي منافسات زوجي رجال 43 سنة بينما ينافس بطلانا أحمد خميس الحمادي ويحيى فاضل الحمادي في زوجي رجال 36 سنة.

المنتخب الوطني
التجديف
بطولة العالم للتجديف
آسيا
آخر الأخبار
قتلى في انهيارات أرضية بتايلاند
الأخبار العالمية
قتلى في انهيارات أرضية بتايلاند
12 سبتمبر 2024
العويس الثقافية توقع مذكرة تفاهم مع مركز كانو الثقافي بالبحرين
التعليم والمعرفة
العويس الثقافية توقع مذكرة تفاهم مع مركز كانو الثقافي بالبحرين
12 سبتمبر 2024
حاكم أم القيوين يصدر القرار رقم ( 5 ) لسنة 2024 بشأن التكليف بمهام مدير عام المؤسسة العقارية
علوم الدار
حاكم أم القيوين يصدر القرار رقم ( 5 ) لسنة 2024 بشأن التكليف بمهام مدير عام المؤسسة العقارية
12 سبتمبر 2024
إعصار "فرنسين" يهدد لويزيانا وأوامر بإجلاء السكان
الأخبار العالمية
إعصار "فرنسين" يهدد لويزيانا وأوامر بإجلاء السكان
اليوم 23:57
«حكماء المسلمين» يشارك بجناح خاص في معرض بغداد الدولي للكتاب
التعليم والمعرفة
«حكماء المسلمين» يشارك بجناح خاص في معرض بغداد الدولي للكتاب
اليوم 23:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©