مهمتان لمنتخب التجديف في بطولتي العالم ماسترز وآسيا

أبوظبي (الاتحاد)

يخوض نجوم منتخبنا الوطني في رياضة التجديف الحديث مهمتين هذا الاسبوع من خلال مشاركة نجوم منتخب الرجال في بطولة العالم للتجديف ماسترز التي تستضيفها مدينة برندنبورج الالمانية بداية من الأربعاء وحتى السبت المقبل.

كما يبدأ منتخبنا الوطني للشباب مهمة ثانية في بطولة آسيا للشباب التي تستضيفها مقاطعة شنيانج الصينية وتستمر حتى يوم السبت المقبل في إطار خطط اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث برئاسة الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان من أجل توفير فرص الاحتكاك للاعبين وصقل قدراتهم.

ويخوض نجوم منتخبنا الوطني (رجال وشباب) البطولتين المرتقبتين بروح معنوية عالية بعد اكتمال التجهيزات وخوض اللاعبين معسكرات تدريبية داخلية وخارجية بالتنسيق بين اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث والأندية من بينها المعسكر الخارجي في كازان الروسية خلال الفترة من 29 يوليو وحتى الرابع عشر من أغسطس الماضيين، حيث جرى خلال المعسكرات رفع معدلات اللياقة والإستعداد الجيد للمهمتين.

ومن المنتظر أن يخوض أبطالنا في بطولة العالم للتجديف ماسترز التي ستقام في مدينة برندنبورج كل من حمد سعيد المطروشي وخميس غانم الشامسي منافسات زوجي رجال 43 سنة بينما ينافس بطلانا أحمد خميس الحمادي ويحيى فاضل الحمادي في زوجي رجال 36 سنة.