«السادسة» على «طريق المونديال».. يا«الأبيض»

معتز الشامي (أبوظبي)

يدخل منتخبنا الوطني مواجهة من «العيار الثقيل»، عندما يلتقي إيران على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين، في الثامنة مساء اليوم، ضمن «الجولة الثانية»، من مشوار «المجموعة الأولى»، بالتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى «مونديال 2026»، ويتصدر منتخبنا السباق وله 3 نقاط، بفارق الأهداف عن إيران وأوزبكستان.

يخوض «الأبيض» اللقاء بطموح الفوز ولا شيء غيره، وهو الشعار الذي أصبح يرفعه منتخبنا في تصفيات «المرحلة الحاسمة»، وبدأه بانتصار كبير أمام قطر «بطل آسيا» 3-1، في الجولة الأولى، ويتمسك المنتخب بشعار تأكيد «الهيبة» في المجموعة، والاستمرار في الصدارة والابتعاد بها عن مطارديه، عبر اللعب من أجل الفوز والنتائج الإيجابية، بداية من مباراة اليوم التي تأتي أمام منافس مباشر على البطاقتين المؤهلتين إلى كأس العالم والمخصصتين للمجموعة، وبالتالي فإن الوصول إلى «النقطة السادسة» سيكون بمثابة خطوة مهمة وعملاقة على طريق التأهل إلى نهائيات «المونديال» المقبل.

وشهدت الأيام القليلة الماضية اهتماماً كبيراً بالتدريبات التي سيطرت عليها حالة من التركيز والجدية، وارتفاع المعنويات الجميع، وهو ما وضح في حماس اللاعبين، سواء بالاهتمام بتنفيذ متطلبات الجهاز الفني وتعليماته، أو بإظهار روح تنافسية وقتالية عالية، في أروقة المعسكر الذي دخله «الأبيض» في أبوظبي، قبل أن يصل إلى مدينة العين لأداء التدريب الأخير على ملعب المباراة والمبيت بها، استعداداً للمواجهة المرتقبة اليوم.

ويحتاج المنتخب إلى دعم كبير من جماهير الكرة الإماراتية، في المواجهة المنتظرة، لأنها تعتبر خطوة مهمة للغاية، من أجل الابتعاد بالصدارة، والاقتراب خطوة جديدة من تحويل حلم التأهل إلى «المونديال» إلى واقع ملموس، ونجح لاعبو المنتخب في إثبات قدراتهم، بالفوز على حساب قطر، في افتتاح مشوار التصفيات، وسيكون لقاء اليوم هو «التحدي الكبير» الثاني في مسار المنتخب نحو حسم بطاقة مؤهلة إلى كأس العالم.

وينتظر أن يلعب المنتخب بطريقة متوازنة في لقاء اليوم عبر أسلوب 4-2-3-1 مع تشكيل زيادة عددية في الوسط «منطقة المناورات»، لمنع الاختراقات الهجومية والتحولات السريعة من لاعبي إيران الذين يجيدون تشكيل الضغط على دفاعات منافسيهم.

وشدد البرتغالي بينتو المدير الفني للمنتخب في المحاضرة الفنية الأخيرة على ضرورة عدم الاستعجال في إنهاء الهجمة، والتركيز أمام مرمى المنافس، بالإضافة للتحلي بأعلى درجات الانضباط التكتيكي في الملعب، سواء عند امتلاك الكرة أو افتقادها، مع تضييق المساحات بين الخطوط الثلاثة.

واهتم بينتو بتطبيق تدريبات الانطلاقات السريعة، في البناء الهجومي، والتحولات من الحالة الدفاعية إلى الهجومية، عبر سرعة نقل الكرة في العمق وخلف المدافعين، للعب على ثغرات منتخب إيران، الذي رغم فوزه أمام قيرغيزستان بهدف، إلا أنه عانى في التمركز الدفاعي، في أغلب أوقات المباراة.

ويتوقع أن يحافظ بينتو على نفس البناء التكتيكي الذي بدأ به المنتخب، لاسيما بعد المراكز التي شهدت تألقاً لبعض العناصر، بداية من خالد عيسى في حراسة المرمى، وبالنسبة للدفاع لا خلاف على استمرار خالد الظنحاني في الجبهة اليمنى، وخليفة الحمادي وكوامي «قلبي الدفاع»، وعبدالله إدريس في الناحية اليسرى، وفي الوسط نجح يحيى نادر وعبدالله حمد في إثبات قدراتهما، ووضح أيضاً التجانس الفني والتكتيكي بينهما، وعلى الطرف الأيسر، يلعب طحنون الزعابي، وعلى الجانب الأيمن يشارك حارب عبدالله، حيث يمتاز كلاهما بالسرعة في التقدم، والضغط على دفاعات المنافس، بينما يتحرر يحيى الغساني، ويشكل الزيادة الفنية المطلوبة، خلف كايو رأس الحربة الوحيد للمنتخب.

وربما يدخل بينتو بعض التغييرات الطفيفة، بناء على مدى جاهزية بعض الأسماء، حيث يتوقع أن يكون لعلي صالح دور في التشكيلة، وربما يلعب بدلاً من الغساني الذي تعرض للإصابة بـ «كدمة» في لقاء قطر، كما يحتفظ المدرب ببعض الأوراق الرابحة لاستغلالها بحسب سيناريو اللقاء، مثل فابيو ليما وماكانزي هانت ومحمد عباس وجونيور ندياي.

نظام التأهل

تتمثل قارة آسيا بثمانية منتخبات مع احتمال ارتفاعها إلى تسعة حسب نتائج الملحق العالمي، ويشتمل الدور الثالث على 18 منتخباً قُسّمت على 3 مجموعات، تضمّ كل واحدة ستة منتخبات تتنافس بنظام الدوري من مرحلتين، بين سبتمبر 2024 ويونيو 2025.

يتأهل أول منتخبين من كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم، في حين يُحدّد المقعدان المباشران المتبقيان لقارة آسيا، عبر الدور الرابع في ملحق قاري، فيما ستكون هناك فرصة لمقعد إضافي، من خلال دور خامس في الملحق العالمي.