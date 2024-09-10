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الرياضة

ديباي ينتقل إلى كورينثيانز

ديباي ينتقل إلى كورينثيانز
10 سبتمبر 2024 09:35

أمستردام (رويترز)

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أعلن كورينثيانز البرازيلي التعاقد مع المهاجم الهولندي ممفيس ديباي لمدة عامين في صفقة مجانية، بعد رحيله عن أتلتيكو مدريد المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم في يوليو.
ولم يكشف النادي تفاصيل مالية للصفقة، لكن وسائل إعلام محلية قالت إنها ستكلف خزائن النادي 70 مليون ريال برازيلي «12.54 مليون دولار».
وسجل ديباي 46 هدفاً في 98 مباراة مع هولندا، لكن المدرب رونالد كومان استبعده من تشكيلة المنتخب لمباراتي دوري الأمم الأوروبية هذا الشهر، وتغلبت هولندا 5-2 على البوسنة يوم السبت، قبل مواجهة ألمانيا اليوم «الثلاثاء».
وبدأ ديباي «30 عاماً» مسيرته في أيندهوفن، ودافع عن ألوان أولمبيك ليون، وبرشلونة، ومانشستر يونايتد، وشارك في 31 مباراة في كل المسابقات مع أتلتيكو مدريد الموسم الماضي وسجل تسعة أهداف. 

البرازيل
هولندا
كورينثيانز
ممفيس ديباي
برشلونة
مانشستر يونايتد
ليون
أتلتيكو مدريد
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