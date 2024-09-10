الخميس 12 سبتمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

ديشامب: لا أقول إن كل شيء جميل!

ديشامب: لا أقول إن كل شيء جميل!
10 سبتمبر 2024 09:41

ليون (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
وساطة لحل النزاع المالي بين مبابي وسان جرمان
الريسي يشيد بنتائج «فرسان الإمارات» في «مونديال القدرة»


لم يكن مدرب المنتخب الفرنسي ديدييه ديشامب راضياً بالكامل عن وضع فريقه، رغم استعادته توازنه وفوزه على غريمه البلجيكي 2-0، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية للمستوى الأول من دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.
وجاء فوز «الديوك» على بلجيكا في ليون، بعد ثلاثة أيام من الخسارة المؤلمة أمام إيطاليا 1-3 على ملعب «بارك دي برانس» في باريس.
وأفاد ديشامب «لا أريد القول إن كل شيء جميل، إنه تمت تسوية كل شيء، لا يوجد ارتياح، بطبيعة الحال أنا سعيد من ردة الفعل التي شاهدناها، وما قدمناه ضد فريق بلجيكي قوي جداً تسبب لنا بالمتاعب في الدقائق العشرين الأولى».
واعتبر المدرب الذي قاد فرنسا إلى لقب «مونديال 2018»، ووصافة «مونديال 2022»، أن معاناة فريقه في بداية اللقاء، جاءت في سياق المعنويات المهزوزة الناجمة عن الخسارة ضد إيطاليا، «حيث لم نكن الفريق الأسوأ في الجولة الأولى».
وتابع «لا أضع دائماً الفريق في الظروف الأمثل، من خلال إجراء التغييرات»، في إشارة إلى خوضه اللقاء بتشكيلة مغايرة لمباراة إيطاليا.
وأبقى ديشامب على القائد والهدّاف كيليان مبابي على مقاعد الاحتياط، إلى جانب الجناح المتألق مع باريس سان جيرمان برادلي باركولا، أنطوان جريزمان كما يوسف فوفانا وتيو هرنانديز.
وكان ديشامب كشف قبل فترة بأنه سيعتمد مبدأ «المداورة» في دوري الأمم مشيرا إلى «مشاركة لاعبين جدد وتوزيع أوقات اللعب».
وأقر «كنت أعرف أن الأمور ستكون معقدة، هناك عدد قليل من اللاعبين الجاهزين 100 بالمئة، هناك لاعبون مهمون جداً ليسوا هنا، لاسيما في وسط الملعب».
ولدى سؤاله عن موقفه من صافرات الاستهجان التي أطلقت من المدرجات في ملعب ليون، لدى إعلان اسمه قبل المباراة، أجاب ديشامب «لم أسمع ذلك»، مضيفاً «كنت في غرفة الملابس، سمعت صافرات الاستهجان بحق برادلي باركولا» الذي ترك النادي المحلي ليون في صيف 2023، للانتقال إلى باريس سان جيرمان.
وأشار ديشامب إلى أن حصول أمور من هذا النوع متوقع، عندما يذهب المنتخب للعب خارج العاصمة بسبب الحساسية بين الفرق، و«هذا هو الأسف الوحيد»، متطرقاً إلى صافرات الاستهجان التي أطلقت لدى إعلان اسمه بالقول «ليس لدي مشكلة في ذلك، حتى لو كنت أعرف أن ذلك يحصل لأسباب مختلفة، لم يكن لدي الكثير من المشجعين في ليون».

 

دوري أمم أوروبا
فرنسا
بلجيكا
إيطاليا
ديديه ديشامب
كيليان مبابي
آخر الأخبار
قتلى في انهيارات أرضية بتايلاند
الأخبار العالمية
قتلى في انهيارات أرضية بتايلاند
12 سبتمبر 2024
العويس الثقافية توقع مذكرة تفاهم مع مركز كانو الثقافي بالبحرين
التعليم والمعرفة
العويس الثقافية توقع مذكرة تفاهم مع مركز كانو الثقافي بالبحرين
12 سبتمبر 2024
حاكم أم القيوين يصدر القرار رقم ( 5 ) لسنة 2024 بشأن التكليف بمهام مدير عام المؤسسة العقارية
علوم الدار
حاكم أم القيوين يصدر القرار رقم ( 5 ) لسنة 2024 بشأن التكليف بمهام مدير عام المؤسسة العقارية
12 سبتمبر 2024
إعصار "فرنسين" يهدد لويزيانا وأوامر بإجلاء السكان
الأخبار العالمية
إعصار "فرنسين" يهدد لويزيانا وأوامر بإجلاء السكان
اليوم 23:57
«حكماء المسلمين» يشارك بجناح خاص في معرض بغداد الدولي للكتاب
التعليم والمعرفة
«حكماء المسلمين» يشارك بجناح خاص في معرض بغداد الدولي للكتاب
اليوم 23:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©