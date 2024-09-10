الإصابة تهدد مشاركة أوديجارد مع أرسنال أمام توتنهام

لندن (د ب أ)



أصبحت الشكوك تحوم بشأن مشاركة النرويجي مارتن أوديجارد، نجم أرسنال، مع فريقه ضد مضيفه توتنهام هوتسبير، وذلك عقب خروجه من المباراة التي انتهت بفوز منتخب بلاده 2-1 على ضيفه النمسا، ببطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

ويحل أرسنال ضيفاً على توتنهام، يوم الأحد المقبل، في «ديربي» شمال العاصمة البريطانية لندن، ضمن المرحلة الرابعة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأصيب قائد أرسنال في كاحل قدمه اليسرى، بعد التحام غير متعمد من كريستوف باومجارتنر في الدقيقة 60 من المباراة التي أقيمت بالعاصمة النرويجية أوسلو، وخرج من ملعب اللقاء باكياً بمساعدة زميله في الفريق إرلينج هالاند، هداف مانشستر سيتي الإنجليزي.

وتشكل إصابة أوديجارد القوية على ما يبدو ضربة أخرى للإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لأرسنال، الذي يفقد بالفعل خدمات ديكلان رايس أمام توتنهام بسبب الإيقاف.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا» تصريحات أولا ساند، طبيب الفريق، لقناة «تي في 2»: لقد أصيب أوديجارد بالتواء بسيط في الكاحل، سنرى، ربما نستخدم الموجات فوق الصوتية لفحصه، إذا لم نكن متأكدين من النتيجة، يكون هناك فحص بالرنين المغناطيسي». يذكر أن أرسنال يتواجد في المركز الرابع بترتيب الدوري الإنجليزي حالياً برصيد 7 نقاط، عقب تحقيقه فوزين وتعادلاً وحيداً، خلال لقاءاته الثلاثة الأولى بالمسابقة هذا الموسم، متأخراً بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي «المتصدر»، وليفربول »الوصيف».