منتخب الجودو يبدأ «المرحلة الثانية» من الإعداد



أبوظبي (الاتحاد)



بدأ منتخب الجودو «المرحلة الثانية» من الأعداد، خلال معسكر أبوظبي، استعداداً للمشاركة في بطولة «أبوظبي جراند سلام» لعام 2024، من 10 إلى 13 أكتوبر المقبل، بصالة «أرينا مبادلة»، في مدينة زايد الرياضية.

وتشهد البطولة مشاركة اللاعبين واللاعبات المختارين من مختلف دول العالم، التي شاركت في أولمبياد «باريس 2024»، وفي مقدمتها فرنسا وبريطانيا والتشيك وهولندا ومولدوفا ومنغوليا، ولبنان وجمهورية الكونغو.

وذكر فيكتور سكرتوف، مدرب المنتخب أن المرحلة الأولى من الإعداد، اشتملت على تدريبات الإعداد البدني، بفقرات السباحة والجري ورفع الأثقال، في مواقع رياضية مختلفة، وتتضمن المرحلة الثانية التدريبات الجماعية، في فنيات اللعبة، حتى موعد السفر إلى معسكر اليابان في الأسبوع الأخير من سبتمبر الحالي، في ضيافة جامعة توكاي، تنفيذاً لاتفاقية التعاون بين الاتحاد والجامعة اليابانية التي أسهمت في تطور الجودو الإماراتي، واللعبة على مستوى المنطقة، تحت مظلة الاتحاد الياباني.

من جهته، حث محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد الجودو، مجموعة المنتخب على ضرورة الاستفادة من فترة الإعداد الختامية في ضيافة الاتحاد الياباني، قبل انطلاقة بطولة أبوظبي جراند سلام، والتي يعول عليها الاتحاد كثيراً، بما يعكس تطور الجودو ورياضة الإمارات، التي تحظى بدعم واهتمام القيادة الرشيدة.