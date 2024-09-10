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الرياضة

أوزبكستان تحصد «آسيوية الملاكمة» في العين

أوزبكستان تحصد «آسيوية الملاكمة» في العين
10 سبتمبر 2024 11:21

 
العين (وام)

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اختتمت في مركز أدنيك العين، البطولة الآسيوية للملاكمة للناشئين والواعدين، والتي انطلقت في 28 أغسطس الماضي، بمشاركة 462 لاعباً ولاعبة، وبإشراف الاتحادين الآسيوي والدولي للملاكمة.
وتصدرت أوزبكستان منافسات البطولة في اليوم الختامي، في مختلف الأوزان والفئات، بعدما جاءت في المركز الأول برصيد 14 ذهبية، تلتها كل من الهند، وكازاخستان بـ 4 ميداليات ذهبية لكل منهما، إضافة إلى ميداليتين اثنتين لكل من طاجيكستان وإيران.
وتوج الفائزين، خلال منافسات اليوم الختامي، كل من أنس العتيبة، رئيس اتحاد الملاكمة، وحسن الحمادي، الأمين العام للاتحاد، وأعضاء مجلس الإدارة عمر الجابري، وعمر الكندي، ومريم صادق، وفهد الكندي.

الإمارات
العين
الملاكمة
أوزبكستان
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