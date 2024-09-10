وفاة المتهم بقتل عداءة أوغندا



نيروبي (أ ف ب)



توفي الرجل الذي هاجم العداءة الأوغندية ريبيكا تشيبتيجي، متأثراً بجراح أصيب بها عندما صبّ البنزين على الرياضية الأولمبية، وفقاً لما قاله المستشفى الكيني الذي كان يعالجه.

وقالت الشرطة إن ديكسون نديما مارانجاش اعتدى على تشيبتيجي في منزلها في غرب كينيا في الأول من سبتمبر، فأصيبت الأم لطفلين بحروق بنسبة 80% وتوفيت الأسبوع الماضي.

وخلال الاعتداء، تعرض مارانجاش أيضاً لحروق بنسبة 30%، وكان يتلقى العلاج في وحدة العناية المركزة في مستشفى موا في وادي ريفت.

وقال مسؤول في قسم الاتصالات بالمستشفى، طالباً عدم الكشف عن هويته، لأنه غير مخوّل بالتحدث إلى الصحافة: «من الصحيح أننا فقدنا ديكسون نديما».

وأضاف المسؤول أن عائلته قد أُبلغت، مشيراً إلى أنه سيصدر «بيان شامل» في وقت لاحق.

يأتي هذا الاعتداء بعد عامين من العثور على الرياضية المولودة في كينيا داماريس موتوا متوفاة في إيتن، وهو مركز رياضي غني عن التعريف عالمياً في وادي ريفت.

وفي عام 2021، عُثر على العداءة الكينية أجنيس تيروب «25 عاماً»، التي حطمت الرقم القياسي، مقتولة طعناً في منزلها في إيتن، ويُحاكم زوجها المنفصل عنها بتهمة قتلها رغم نفيه التهم.

ومن المقرر دفن تشيبتيجي في 14 سبتمبر بالقرب من منزل عائلتها في شرق أوغندا، وفقاً للجنة الأولمبية في البلاد.

ووقع الاعتداء الذي قالت وسائل الإعلام المحلية إن بنات تشيبتيجي شهدنه، بعد أسابيع فقط من مشاركتها لأول مرة في الأولمبياد في سباق الماراثون للسيدات ضمن أولمبياد باريس، حيث أنهت السباق في المركز 44.

وقالت الشرطة إن مارانجاش تسلل إلى منزلها في إنديبس، بالقرب من الحدود مع أوغندا، بينما كانت في الكنيسة مع أطفالها.

بدوره، صرّح والدها للصحفيين بأن الخلاف مع مارانجاش كان حول العقار الذي كانت تعيش فيه مع أختها وبناتها، مضيفاً أن المعتدي اشترى خمسة لترات من البنزين، ثم اختبأ في قن دجاج قبل الاعتداء.

تابع: «سكب البنزين وأشعل النار فيها، عندما اتصلت بأختها لطلب المساعدة، هددها بالساطور ففرّت هاربة».

وقالت الشرطة إن الثنائي كان «في صراع عائلي مستمر».