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الرياضة

الصين تُوقف 43 لاعباً ومسؤولاً مدى الحياة

الصين تُوقف 43 لاعباً ومسؤولاً مدى الحياة
10 سبتمبر 2024 12:37

 
بكين (د ب أ)

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قرر الاتحاد الصيني لكرة القدم، إيقاف 43 لاعباً ومسؤولاً مدى الحياة، بسبب إدانتهم بالتلاعب في نتائج المباريات، وانتهاك القوانين الخاصة بالمراهنات.
وأعلن الاتحاد في مدينة داليان الصينية، أن من بين أولئك الذين تمت معاقبتهم لاعبين سابقين في منتخب الصين، مثل جين جينجداو، وكذلك الكوري الجنوبي سون جون هو.
وتردد أن سون، الذي لعب لفريق شاندونج تايشان، الناشط بدوري الدرجة الأولى الصيني، متورط في عمليات انتقال غير قانونية وتلاعب بنتائج المباريات، من بين أمور أخرى.
ووفقاً للاتحاد، فقد تمت معاقبة 17 لاعباً ومسؤولاً آخرين بالإيقاف لمدة خمس سنوات.
كانت السلطات قد أجرت تحقيقات مع لاعبي كرة القدم والحكام والمدربين ومسؤولي الأندية في الصين لمدة عامين تقريباً، بشأن التلاعب غير القانوني في نتائج المباريات والفساد.
وذكر اتحاد الكرة الصيني أن الشرطة قامت بالتحقيق في 120 مباراة ومع 128 مشتبهاً و41 نادياً لكرة القدم.
وقال سونج كاي، رئيس اتحاد الكرة الصيني، إن الاتحاد سيبلغ المنظمات الدولية بالمعلومات ذات الصلة، لتحديد ما إذا كان سيتم اتخاذ إجراءات أخرى.
وفي السنوات الأخيرة، اعتقلت الصين بشكل متكرر العديد من المسؤولين رفيعي المستوى في الرياضة وكرة القدم بتهمة الرشوة، وتم الحكم على بعضهم بالسجن لفترات طويلة.

الصين
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الاتحاد الصيني لكرة القدم
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