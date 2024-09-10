10 لاعبين يمثلون الإمارات في «أولمبياد الشطرنج» بالمجر

دبي (وام)



أعلن اتحاد الشطرنج، اعتماد مشاركة 10 لاعبين ولاعبات في الأولمبياد العالمي للشطرنج بنسخته الـ 45.

وتستضيف العاصمة المجرية بودابست الحدث العالمي، من 10 إلى 23 سبتمبر الحالي، بمشاركة 190 دولة.

وغادرت بعثة المنتخب إلى المجر، برئاسة تريم مطر تريم، رئيس الاتحاد، ويرافقه عبدالكريم المرزوقي، الأمين العام للاتحاد.

ويضم منتخب الرجال 5 لاعبين، هم سالم عبدالرحمن، وعمران الحوسني، وعمار السدراني، وإبراهيم سلطان، وأحمد فريد، ومعهم المدرب الأرميني فلاديمير أكوبيان، والإداري سعود المرزوقي رئيس لجنة المنتخبات.

وتتألف قائمة منتخب السيدات من اللاعبات روضة السركال، ووافية درويش المعمري، ومريم عيسى، وزينب درويش، وعنود عيسى، ومعهن المدرب والتر أرانسيبيا والإدارية عائشة الحوسني.

ويشارك تريم مطر في اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الدولي على هامش الأولمبياد، بجانب حضور عدد من الكوادر الإدارية الوطنية في الحدث، منهم سلطان على الطاهر، مستشار اللجنة الفنية في الاتحاد الدولي، ومهدي عبدالرحيم مستشار لجنة الحكام، وسعود المرزوقي عضو لجنة الفعاليات في الاتحاد الدولي.

كما تشارك الحكمة موزة المعمري في الفعاليات، استعداداً للحصول على لقب حكم دولي.

وتوجه تريم مطر بالشكر والتقدير إلى سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، على رعاية المنتخب في المحفل العالمي، مؤكداً أن الشركات الوطنية، تلعب دوراً كبيراً في تحقيق الإنجازات الرياضية للدولة في المحافل كافة.