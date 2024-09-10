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الرياضة

أزرقان: «الكرة الشاملة» طابع أداء النصر

أزرقان: «الكرة الشاملة» طابع أداء النصر
10 سبتمبر 2024 16:00

معتصم عبدالله (أبوظبي)

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أبدى «الموهبة الهولندية» مروان أزرقان «الجناح الأيمن» للنصر، ارتياحه للبداية الإيجابية مع «العميد»، بعد الفوز في مباراتين على التوالي في «دوري أدنوك للمحترفين»، أمام العروبة 5-1، وبني ياس 4-1، إضافة للتأهل إلى ربع نهائي «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي» على حساب العروبة 2-1.
وأوضح أزرقان «22 عاماً»، والمنتقل إلى «العميد» في «الميركاتو الصيفي» قادماً من أوتريخت الهولندي، بعد توقيعه عقداً يستمر حتى 2026، أن «القادم أصعب»، وقال في تصريحات لـ «الاتحاد»: «قدمنا مستويات جيدة، في أول مباراتين على صعيد الدوري، بجانب التأهل إلى الدور الثاني في كأس أبوظبي الإسلامي، وأعتقد أن البداية موفقة، ومنحتنا شعوراً إيجابياً، وهذا قطعاً لا يعني الكثير، فيما يزال الطريق طويلاً، والمنافسة تبدو أصعب».
وخاض أزرقان مباريات «العميد» الأربع، في انطلاق الموسم الحالي، ضمن التشكيلة الأساسية، ونجح في وضع بصمته التهديفية الأولى بالتسجيل في مرمى العروبة 5-1، ضمن الجولة الأولى للدوري.
وأضاف الجناح الهولندي: «هناك الكثير من الفرق الجيدة والمتميزة أصحاب المستويات العالية في الدوري، ولم نواجه الأصعب بعد، ولكن في المقابل أثق بقدرات فريقي إذا ما لعبنا بشكل أفضل، وأعتقد أن الفرصة مواتية لمواصلة نتائج إيجابية». 
وقال: «تنتظرنا مباراة صعبة أمام الوصل بطل الدوري في الموسم الماضي مساء 21 سبتمبر الجاري، وهي بالطبع مواجهة «ديربي» تحظى باهتمام الجماهير، ونتطلع إلى مواصلة الظهور الإيجابي، وحصد نتيجة إيجابية».
وحول مدى الانسجام مع الفريق الذي ضم عدداً من العناصر الجديدة، تحت قيادة مواطنه ألفريد شرودر، قال أزرقان: «أسلوب اللعب الشامل أكثر ما يميز أداء النصر، وأيضاً الاعتماد على اللعب الهجومي بوجود عناصر مميزة في خط المقدمة، مثل عادل تعرابت، وعلي مبخوت، إضافة إلى الإيطالي جابياديني، وهو ما يساعد كثيراً في تقديم الأفضل».
ورأى أزرقان أن العديد من العوامل أسهمت في سرعة حسم قراراه بالانتقال إلى «العميد»، والانسجام مع ظروف الإقامة في دبي، ومع زملائه في الفريق، وقال:«الأمر لا يعتمد فقط على بيئة الإقامة الجيدة والمتميزة في دبي والإمارات بشكل عام، ولكن أيضاً على المدرب الذي أقنعني بالخطوة».
وأضاف: «ناقشت خطوة الانتقال مع عائلتي، وكانت لدي الرغبة في مغادرة أوتريخت على أي حال، لأنني لم أتمكن من اللعب بما فيه الكفاية، وكنت أبحث عن الاستقرار، وتوصلت إلى اتفاق متميز، وأشعر بارتياح كبير».

النصر
دوري أدنوك للمحترفين
العروبة
بني ياس
مصرف أبوظبي الإسلامي
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