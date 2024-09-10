أستون مارتن يتعاقد مع «الفورمولا-1»



سيلفرستون (رويترز)



أعلن فريق أستون مارتن المنافس في بطولة العالم لسباقات «الفورمولا-1» للسيارات أن أدريان نيوي، أحد أبرز مصممي السيارات في المسابقة، ينضم إلى صفوفه شريكاً فنياً إدارياً، اعتباراً من أول مارس المقبل، كما أنه يصبح مساهماً في الفريق الذي يقع مقره في سيلفرستون.

وقال نيوي (65 عاماً) في أيار الماضي، إنه سيرحل عن رد بول حامل اللقب، سعياً لتحديات جديدة.

وحسمت سيارات صممها البريطاني 25 لقباً في بطولتي السائقين والصانعين لصالح وليامز ومكلارين ورد بول.

وهيمنت سيارته رد بول على موسم 2023، كما لم تفعل أي سيارة من قبل، إذ حققت 21 فوزاً في 22 سباقاً.