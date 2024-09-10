«النسخة الثانية» لكأس الأساطير تجمع نجوم الكرة العالمية في دبي



معتصم عبدالله (دبي)



يتأهب الثنائي إدجار ديفيدز، نجم هولندا ويوفنتوس سابقاً، وجون تيري، كابتن المنتخب الإنجليزي وتشيلسي سابقاً، لمواجهة منتظرة على استاد آل مكتوم بنادي النصر يوم 30 نوفمبر المقبل، حينما يقودان على التوالي فريقي كينجز X1، وهيدج آند ساكس، بمشاركة مجموعة من أبرز نجوم كرة القدم العالميين في «كأس أساطير كرة القدم» التي تقام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي.

وجرى الإعلان عن تفاصيل الحدث المرتقب، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد بنادي النصر، بحضور الشيخ خليفة بن سعيد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم مالك فريق كينجز X1، وإدجار ديفيدز، كابتن فريق كينجز x1، وجون تيري، كابتن فريق هيدج آند ساكس، بجانب مروان فيلايني، نجم بلجيكا ومانشستر يونايتد سابقاً ولاعب في هيدج آند ساكس، وعلي عمر البلوشي، مدير إدارة الفعاليات الرياضية بمجلس دبي الرياضي، ومحمد موسى، رئيس اللجنة المنظمة للحدث، وشيفانش رانجيت مالك هيدج آند ساكس.

وقال الشيخ خليفة بن سعيد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم: «سعيد أن أكون جزءاً من البطولة ومشاركاً في نجاحها، لأن الرياضة جزء أساسي من حركة المجتمع، والرياضة في دبي تحظي باهتمام كبير، وتحقق نجاحات متواصلة، وتستقطب منظمين ولاعبين عالميين، وأعمل على استقطاب لاعبين متميزين للفريق، لكي يقدموا مباراة كبيرة، ونحرز اللقب، ونقدم للجماهير حدثاً رياضياً يليق باسم دبي ومكانتها على خريطة الرياضة العالمية».

وأوضح علي عمر البلوشي، مدير إدارة الفعاليات الرياضية بمجلس دبي الرياضي، أن إقامة البطولة في دبي للعام الثاني على التوالي، تؤكد مكانة «دانة الدنيا» على خريطة استضافة الأحداث والفعاليات الدولية، وأيضاً كونها وجهة مفضلة لنجوم كرة القدم العالمية للقاء والتواصل وخوض المباريات التي تسعد الجماهير، وتعزز مكانة كرة القدم.

وقال: «استمرارية البطولة تؤكد نجاح النسخة الأولى، وتوفر جميع السبل التي تحقق النجاح لأي حدث رياضي، بداية من فئات المجتمع التي تنتمي لأكثر من 200 جنسية، والمنشآت الرياضية، والأجواء الرائعة، وجودة الحياة التي تحفز الجميع على الاستمتاع بكل فرصة للحضور في المناسبات المختلفة»، مشدداً على حرص المجلس

توفير سبل النجاح للبطولة، مشيداً بنادي النصر على التعاون واستضافة الحدث المرتقب على استاد آل مكتوم الذي يعد أيقونة رياضية ومعمارية، ويمثل عاملاً كبيراً يسهم في نجاح البطولة.

وقال جون تيري: «سعيد بالمشاركة في الحدث المقرر في بدبي التي اعتدت على زيارتها عدة مرات في العام، حيث أقضي فيها معظم إجازاتي السنوي مع عائلتي منذ 20 عاماً».

وأضاف: «كأس الأساطير فرصة لخوض مباراة تجمع النجوم الذين واجهت بعضهم في البطولات المختلفة، وسعادتي كبيرة أن ألعب في هذا الاستاد المتميز، وأمام الجماهير الرائعة، وفخور أني ما زالت أحافظ على لياقتي، من خلال عملي في التدريب، وسأكون جاهزاً لهذه المباراة، وألعب بحماس، لاسيما وأن لون قميص فريقي هو الأزرق الذي يذكرني بقميص تشيلسي الذي دافعت عنه سنوات عديدة، وأتمنى أن نتمكن من إلهام الأجيال المقبلة لتحقيق الإنجازات الرياضية وتشجيعهم على ممارسة الرياضة باستمرار».

وعبر إدجار ديفيدز عن تطلعه لخوض التحدي في المباراة الأسطورية ومواجهة فريق جون تيري أمام جمهور دبي الرائع، وقال: «نعد الجماهير بأننا سنقدم مباراة تسعدهم وتستحق المشاهدة، ونسعى لأن نعطي الجمهور فرصة للاستمتاع بمنافسات رائعة وحماس كبير، والتعرف على جمال دبي من خلال البطولة».

من جانبه، قال مروان فيلايني إن اللعب إلى جانب «المخضرم» جون تيري في فريق واحد، بعد مسيرة رياضية كانت حافلة بالتنافس والمواجهات المباشرة أمر محفز، وقال: «أعرف تيري من وقت طويل وتواجهت مرات عديدة في الدوري الإنجليزي، حيث كنت ألعب في إيفرتون ومانشستر يونايتد، فيما كان جون يلعب مع تشيلسي، وشهدنا مباريات تنافسية قوية أمام بعضنا البعض، وهذه فرصة أن ألعب جنباً إلى جنب مع لاعب كبير مثل جون تيري، وجميع اللاعبين في الفريقين، وسعيد بأن ألعب في دبي، وأنا على يقين بأن البطولة ستكون رائعة وقوية، ودبي مدينة رائعة أحبها، وسعادتي كبيرة أن أكون جزءاً من هذه المباراة، وضمن فريق هيدج آند ساكس».