بالمعنوية.. التاريخ ينتظر أرقاماً إماراتية



سلطان آل علي (دبي)



يدخل منتخبنا الوطني لكرة القدم، مباراته أمام إيران، ضمن الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2026، وعينه على كتابة تاريخ جديد في سجلّات المواجهة بين المنتخبين التي حضرت في مختلف المناسبات القارية الرسمية والودية منذ 1980.

وشهد التاريخ 20 مباراة بين المنتخبين على كل المستويات، منها 15 رسمية و5 وديات، ولا تأتي محصّلتها في مصلحة «الأبيض»، حيث خسر 12 مرة «8 لقاءات رسمية»، وتعادل في 4 مرات (4 لقاءات رسمية)، ولم ينتصر سوى في مواجهة واحدة ودية.

وسجل خلالها المنتخب 5 أهداف «هدفان رسميان» فقط، بينما استقبل 28 هدفاً «19 رسمية»، وعجز منتخبنا عن التسجيل في 17 مواجهة من الـ 20، بينما حافظ على شباكه في 3 مناسبات فقط، وكانت بالتعادل السلبي.

وتعود أولى المواجهات إلى الخامس من سبتمبر 1980، في مباراة ودية انتهت بفوز إيران 2-0، فيما كانت آخر مواجهة قبل 6 سنوات في دور المجموعات من كأس آسيا 2015، وخسر منتخبنا 1-0.

ومن المناسبات التي لا تتبادر إلى أذهان الكثيرين، هي المواجهة في الملحق الآسيوي بتصفيات كأس العالم 2002، حيث كان التأهل لمتصدري المجموعتين فقط، وجاء منتخب إيران وصيفاً للمجموعة الأولى والإمارات وصيفاً للمجموعة الثانية، وتواجها في الملحق، وخسر حينها منتخبنا ذهاباً 1-0 وإياباً 3-0.

وتبقى النقطة المضيئة في تاريخ المواجهات، بالفوز الوحيد الذي تحقق لمنتخبنا في مباراة ودية في الأول من سبتمبر 1997، وحينها فاز المنتخب 3-1 عبر أهداف زهير بخيت وجاسم الدوخي وبخيت سعد. ويُضاف إلى الأهداف الثلاثة الودية، هدف واحد رسمي سجله عبدالرحيم جمعة في المباراة التي جمعت الإمارات وإيران في تصفيات كأس العالم 2010، وانتهت بالتعادل 1-1.

ولهذه المباراة تأثير تاريخي كبير، فقد كانت هذه النقطة الوحيدة التي يحققها منتخبنا في التصفيات النهائية التي خرج فيها بأسوأ صورة عبر تاريخه متذيلاً للمجموعة، ولكنها أتت أمام المنتخب الإيراني الذي فقد نقطتين، كانت كفيلة بضمان تأهله لكأس العالم، والوصول إلى 13 نقطة في المركز الثاني خلف كوريا الجنوبية.

وكانت مجريات المباراة تشير إلى اقتراب أول فوز إماراتي رسمي أكثر من أي وقت مضى، حيث ظل المنتخب متقدماً في النتيجة حتى الدقيقة 81، عندما سجل كريم باقري هدف التعادل.

ويأمل الجمهور الإماراتي اليوم في كسر العقدة التاريخية، والتفوق على المنافس الإيراني العنيد على مدى كل المواجهات، ويتسلح الإمارات بالمعنويات العالية، بعد الفوز على قطر بطل آسيا آخر نسختين، وعامل الأرض والجمهور لحصد الانتصار.