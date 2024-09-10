الخميس 12 سبتمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

بالمعنوية.. التاريخ ينتظر أرقاماً إماراتية

بالمعنوية.. التاريخ ينتظر أرقاماً إماراتية
10 سبتمبر 2024 16:23


سلطان آل علي (دبي)

أخبار ذات صلة
الهلال الأحمر ينفذ مبادرة السعادة في العمل الإنساني
«آرت تاور».. أول مبنى يتزين بلوحات فنية بالشارقة


يدخل منتخبنا الوطني لكرة القدم، مباراته أمام إيران، ضمن الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2026، وعينه على كتابة تاريخ جديد في سجلّات المواجهة بين المنتخبين التي حضرت في مختلف المناسبات القارية الرسمية والودية منذ 1980.
وشهد التاريخ 20 مباراة بين المنتخبين على كل المستويات، منها 15 رسمية و5 وديات، ولا تأتي محصّلتها في مصلحة «الأبيض»، حيث خسر 12 مرة «8 لقاءات رسمية»، وتعادل في 4 مرات (4 لقاءات رسمية)، ولم ينتصر سوى في مواجهة واحدة ودية.
وسجل خلالها المنتخب 5 أهداف «هدفان رسميان» فقط، بينما استقبل 28 هدفاً «19 رسمية»، وعجز منتخبنا عن التسجيل في 17 مواجهة من الـ 20، بينما حافظ على شباكه في 3 مناسبات فقط، وكانت بالتعادل السلبي.
وتعود أولى المواجهات إلى الخامس من سبتمبر 1980، في مباراة ودية انتهت بفوز إيران 2-0، فيما كانت آخر مواجهة قبل 6 سنوات في دور المجموعات من كأس آسيا 2015، وخسر منتخبنا 1-0.
ومن المناسبات التي لا تتبادر إلى أذهان الكثيرين، هي المواجهة في الملحق الآسيوي بتصفيات كأس العالم 2002، حيث كان التأهل لمتصدري المجموعتين فقط، وجاء منتخب إيران وصيفاً للمجموعة الأولى والإمارات وصيفاً للمجموعة الثانية، وتواجها في الملحق، وخسر حينها منتخبنا ذهاباً 1-0 وإياباً 3-0.
وتبقى النقطة المضيئة في تاريخ المواجهات، بالفوز الوحيد الذي تحقق لمنتخبنا في مباراة ودية في الأول من سبتمبر 1997، وحينها فاز المنتخب 3-1 عبر أهداف زهير بخيت وجاسم الدوخي وبخيت سعد. ويُضاف إلى الأهداف الثلاثة الودية، هدف واحد رسمي سجله عبدالرحيم جمعة في المباراة التي جمعت الإمارات وإيران في تصفيات كأس العالم 2010، وانتهت بالتعادل 1-1.
ولهذه المباراة تأثير تاريخي كبير، فقد كانت هذه النقطة الوحيدة التي يحققها منتخبنا في التصفيات النهائية التي خرج فيها بأسوأ صورة عبر تاريخه متذيلاً للمجموعة، ولكنها أتت أمام المنتخب الإيراني الذي فقد نقطتين، كانت كفيلة بضمان تأهله لكأس العالم، والوصول إلى 13 نقطة في المركز الثاني خلف كوريا الجنوبية.
وكانت مجريات المباراة تشير إلى اقتراب أول فوز إماراتي رسمي أكثر من أي وقت مضى، حيث ظل المنتخب متقدماً في النتيجة حتى الدقيقة 81، عندما سجل كريم باقري هدف التعادل.
ويأمل الجمهور الإماراتي اليوم في كسر العقدة التاريخية، والتفوق على المنافس الإيراني العنيد على مدى كل المواجهات، ويتسلح الإمارات بالمعنويات العالية، بعد الفوز على قطر بطل آسيا آخر نسختين، وعامل الأرض والجمهور لحصد الانتصار. 

تصفيات كأس العالم
الإمارات
إيران
قطر
آخر الأخبار
قتلى في انهيارات أرضية بتايلاند
الأخبار العالمية
قتلى في انهيارات أرضية بتايلاند
12 سبتمبر 2024
العويس الثقافية توقع مذكرة تفاهم مع مركز كانو الثقافي بالبحرين
التعليم والمعرفة
العويس الثقافية توقع مذكرة تفاهم مع مركز كانو الثقافي بالبحرين
12 سبتمبر 2024
حاكم أم القيوين يصدر القرار رقم ( 5 ) لسنة 2024 بشأن التكليف بمهام مدير عام المؤسسة العقارية
علوم الدار
حاكم أم القيوين يصدر القرار رقم ( 5 ) لسنة 2024 بشأن التكليف بمهام مدير عام المؤسسة العقارية
12 سبتمبر 2024
إعصار "فرنسين" يهدد لويزيانا وأوامر بإجلاء السكان
الأخبار العالمية
إعصار "فرنسين" يهدد لويزيانا وأوامر بإجلاء السكان
اليوم 23:57
«حكماء المسلمين» يشارك بجناح خاص في معرض بغداد الدولي للكتاب
التعليم والمعرفة
«حكماء المسلمين» يشارك بجناح خاص في معرض بغداد الدولي للكتاب
اليوم 23:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©