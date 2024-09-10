توخيل «الحل الأمثل» لمشكلات «اليونايتد»

أنور إبراهيم (القاهرة)



ذكرت مصادر صحفية إنجليزية، أن الألماني توماس توخيل المدير الفني الذي لا يعمل حالياً، منذ إقالته من تدريب تشيلسي الإنجليزي، كان مرشحاً بقوة خلال الصيف، ليحل محل الهولندي إيريك تن هاج المدير الفني الحالي لمانشستر يونايتد، والذي أنهى الموسم الماضي في المركز الثامن للدوري الإنجليزي «البريميرليج»، ولم ينقذه إلا الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي بنهاية الموسم.

وأضافت نفس المصادر أن توخيل لم يكن مرحباً بتدريب «اليونايتد»، ورفض عرضه، ما جعل «الشياطين الحمر» يستقر على الإبقاء على تن هاج هذا الموسم لعله ينجح في قيادة الفريق إلى البطولات.

غير أن البداية المخيبة للآمال هذا الموسم، حيث خسر الفريق مباراتين «برايتون وليفربول»، من ثلاث مباريات لعبها في الدوري الإنجليزي، ولم يفز إلا على فولهام في الجولة الأولى، ليجمع 3 نقاط فقط، في المباريات الثلاث الأولى.

هذا الوضع السيئ في «أولد ترافورد»، دفع النجم الفرنسي المخضرم ويليام جالاس مدافع أرسنال وتشيلسي السابق، إلى أن يقترح على إدارة «اليونايتد» محاولة إقناع توخيل بقيادة النادي، في حالة إقال تن هاج هذا الموسم.

وقال جالاس عبر منصة «Gambling Zone»: من الممكن أن يكون توخيل هو الحل لمشكلات مانشستر يونايتد، إذا تولى المهمة، وتم منحه بعض الوقت، على الأقل عامان، من أجل بناء فريق جديد قادر على حصد البطولات والألقاب، ووقتها سيكون الفريق في وضع أفضل كثيراً مما هو عليه الآن.

وضرب جالاس مثلاً بما فعله توخيل مع تشيلسي، قائلاً: كان الألماني منظماً جداً مع «البلوز»، وجميع اللاعبين يحترمونه، واستطاع أن يقودهم إلى الفوز بدوري الأبطال الأوروبي «الشامبيونزليج» وألقاب أخرى.

وأضاف جالاس: نتفهم جيداً لماذا نجح توخيل مع تشيلسي، رغم أنه لم يحصل على الوقت الكافي لتغيير الوضع في النادي، والحقيقة إنه من نوعية المدربين أصحاب الشخصية القوية والفكر التكتيكي الجيد.

جدير بالذكر أن «اليونايتد» يأمل تحت قيادة تن هاج أن يخفف الضغط قليلاً عن كاهل الفريق، عندما يسعى لتحقيق الفوز السبت المقبل على ساوثهامبتون في الجولة الرابعة للدوري الإنجليزي، خاصة إن الأخير في أضعف حالاته، ولم يحصل على أي نقطة منذ بداية المسابقة.