الخميس 12 سبتمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

ديمبلي يشيد بفكر إنريكي ويصفه بالمدرب الكبير

ديمبلي يشيد بفكر إنريكي ويصفه بالمدرب الكبير
10 سبتمبر 2024 17:03

 
أنور إبراهيم (القاهرة)

أخبار ذات صلة
وساطة لحل النزاع المالي بين مبابي وسان جرمان
الريسي يشيد بنتائج «فرسان الإمارات» في «مونديال القدرة»


وصلت فترة التوقف، من أجل مباريات «الأجندة الدولية» إلى نهايتها، بالنسبة لمنتخب فرنسا، بعد أن لعب مباراتين أمام إيطاليا 1-3 وبلجيكا 2-صفر، وعاد اللاعبون إلى أنديتهم لاستئناف نشاط مباريات الدوريات المحلية، والاستعداد لمباريات دوري الأبطال الأوروبي.
وكان الفرنسي عثمان ديمبلي جناح باريس سان جيرمان أحد نجوم المباراة الأخيرة، لمنتخب «الديوك» أمام بلجيكا، وسجل هدفاً رائعاً. وعندما عاد إلى باريس فضل الحديث عن ناديه سان جيرمان، وخاصة إن بداية الموسم كانت موفقة بالنسبة له، حيث سجل هدفاً، وصنع هدفين في 3 مباريات، وتصدر الفريق قمة الدوري الفرنسي بالعلامة الكاملة «9 نقاط».
وبدا واضحاً أن ديمبلي ينوي تقديم أداء أفضل من الموسم الماضي، ليس بالنسبة له فقط، وإنما بالتعاون مع زملائه، وأعلن عن طموحاته لهذا الموسم، وهي بالتأكيد أعلى كثيراً من الموسم الماضي.
وفي حديث للقناة الأولى بالتليفزيون الفرنسي، قال ديمبلي لاعب ستاد رين وبرشلونة السابق: الأمور تسير بشكل جيد في سان جيرمان، ولدينا مجموعة رائعة ولاعبون موهوبون، وتأقلموا سريعاً مع تكتيك وفكر الإسباني لويس إنريكي المدير الفني الذي أراه «مدرب» كبيراً، ونأمل جميعاً أن نحقق عملاً أفضل من الموسم الماضي.
وأضاف ديمبلي: نمارس كرة قدم جيدة من بداية الموسم، ونبذل أقصى جهد، من أجل الانتصارات، وتلافي سلبيات الموسم الماضي.
حديث ديمبلي للقناة الأولى بالتليفزيون الفرنسي، جاء بعد الفوز على بلجيكا، وكان أحد نجوم المباراة.
وبعيداً عن الهدف الجميل الذي سجله في المباراة، قام بمراوغة رائعة تحدث عنها الجميع سواء في «جروباما ستاديوم» ملعب ليون، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالصوت والصورة، عندما استطاع أن يمرر الكرة من بين قدمي الجناح البلجيكي جيرومي دوكو المعروف عنه أنه مراوغ ممتاز أيضاً، والطريف أن الأخير ارتسمت على وجهه ابتسامة، بعد أن فعل ديمبلي فعلته.

فرنسا
باريس سان جيرمان
الدوري الفرنسي
عثمان ديمبلي
لويس إنريكي
منتخب فرنسا
بلجيكا
دوري أمم أوروبا
آخر الأخبار
قتلى في انهيارات أرضية بتايلاند
الأخبار العالمية
قتلى في انهيارات أرضية بتايلاند
12 سبتمبر 2024
العويس الثقافية توقع مذكرة تفاهم مع مركز كانو الثقافي بالبحرين
التعليم والمعرفة
العويس الثقافية توقع مذكرة تفاهم مع مركز كانو الثقافي بالبحرين
12 سبتمبر 2024
حاكم أم القيوين يصدر القرار رقم ( 5 ) لسنة 2024 بشأن التكليف بمهام مدير عام المؤسسة العقارية
علوم الدار
حاكم أم القيوين يصدر القرار رقم ( 5 ) لسنة 2024 بشأن التكليف بمهام مدير عام المؤسسة العقارية
12 سبتمبر 2024
إعصار "فرنسين" يهدد لويزيانا وأوامر بإجلاء السكان
الأخبار العالمية
إعصار "فرنسين" يهدد لويزيانا وأوامر بإجلاء السكان
اليوم 23:57
«حكماء المسلمين» يشارك بجناح خاص في معرض بغداد الدولي للكتاب
التعليم والمعرفة
«حكماء المسلمين» يشارك بجناح خاص في معرض بغداد الدولي للكتاب
اليوم 23:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©