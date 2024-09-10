ديمبلي يشيد بفكر إنريكي ويصفه بالمدرب الكبير



أنور إبراهيم (القاهرة)



وصلت فترة التوقف، من أجل مباريات «الأجندة الدولية» إلى نهايتها، بالنسبة لمنتخب فرنسا، بعد أن لعب مباراتين أمام إيطاليا 1-3 وبلجيكا 2-صفر، وعاد اللاعبون إلى أنديتهم لاستئناف نشاط مباريات الدوريات المحلية، والاستعداد لمباريات دوري الأبطال الأوروبي.

وكان الفرنسي عثمان ديمبلي جناح باريس سان جيرمان أحد نجوم المباراة الأخيرة، لمنتخب «الديوك» أمام بلجيكا، وسجل هدفاً رائعاً. وعندما عاد إلى باريس فضل الحديث عن ناديه سان جيرمان، وخاصة إن بداية الموسم كانت موفقة بالنسبة له، حيث سجل هدفاً، وصنع هدفين في 3 مباريات، وتصدر الفريق قمة الدوري الفرنسي بالعلامة الكاملة «9 نقاط».

وبدا واضحاً أن ديمبلي ينوي تقديم أداء أفضل من الموسم الماضي، ليس بالنسبة له فقط، وإنما بالتعاون مع زملائه، وأعلن عن طموحاته لهذا الموسم، وهي بالتأكيد أعلى كثيراً من الموسم الماضي.

وفي حديث للقناة الأولى بالتليفزيون الفرنسي، قال ديمبلي لاعب ستاد رين وبرشلونة السابق: الأمور تسير بشكل جيد في سان جيرمان، ولدينا مجموعة رائعة ولاعبون موهوبون، وتأقلموا سريعاً مع تكتيك وفكر الإسباني لويس إنريكي المدير الفني الذي أراه «مدرب» كبيراً، ونأمل جميعاً أن نحقق عملاً أفضل من الموسم الماضي.

وأضاف ديمبلي: نمارس كرة قدم جيدة من بداية الموسم، ونبذل أقصى جهد، من أجل الانتصارات، وتلافي سلبيات الموسم الماضي.

حديث ديمبلي للقناة الأولى بالتليفزيون الفرنسي، جاء بعد الفوز على بلجيكا، وكان أحد نجوم المباراة.

وبعيداً عن الهدف الجميل الذي سجله في المباراة، قام بمراوغة رائعة تحدث عنها الجميع سواء في «جروباما ستاديوم» ملعب ليون، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالصوت والصورة، عندما استطاع أن يمرر الكرة من بين قدمي الجناح البلجيكي جيرومي دوكو المعروف عنه أنه مراوغ ممتاز أيضاً، والطريف أن الأخير ارتسمت على وجهه ابتسامة، بعد أن فعل ديمبلي فعلته.