جنوب أفريقيا.. «الفوز المثير»

جوبا (د ب أ)



انتزع منتخب جنوب أفريقيا فوزاً مثيراً على مضيفه جنوب السودان بنتيجة 3-2، ضمن منافسات الجولة الثانية بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025 لكرة القدم.

تقدم منتخب جنوب السودان بهدف سجله تيتو أوكيلو في الدقيقة 15 من ركلة جزاء، وأدرك منتخب جنوب أفريقيا التعادل بهدف أوزوين أبوليس في الدقيقة 17، وعاد نفس اللاعب أبوليس ليسجل الهدف الثاني له ولمنتخب بلاده في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول. واستمرت الإثارة في الشوط الثاني، حيث سجل فالنتينو يويل الهدف الثاني لجنوب السودان في الدقيقة 57، وخطف الضيوف الفوز بهدف ثالث سجله تالينت مباتا في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

بهذا الفوز رفع منتخب جنوب أفريقيا رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثاني بالمجموعة الحادية عشرة، متخلفاً بفارق الأهداف عن أوغندا في الصدارة.

أما جنوب السودان يتذيل الترتيب بدون رصيد في المركز الرابع، بعد الخسارة في أول جولتين.

ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة من المجموعات الـ 12 مباشرة إلى كأس الأمم الأفريقية التي ستنطلق أواخر العام المقبل 2025 في المغرب.