النعيمات يقود الأردن إلى الفوز على فلسطين



كوالالمبور (أ ف ب)



قاد يزن النعيمات مهاجم العربي القطري منتخب الأردن إلى الفوز على نظيره الفلسطيني 3-1، في العاصمة الماليزية كوالالمبور، ضمن الجولة الثانية من الدور الحاسم للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وسجل النعيمات الهدفين الأول والثاني «5 و49»، وأضاف نور الروابدة الهدف الثالث «71»، بينما سجل وسام أبوعلي الهدف الوحيد لفلسطين (41).

وحقق منتخب الأردن وصيف بطل آسيا انتصاره الدولي الأول بقيادة المدرب المغربي جمال سلامي، ليرفع رصيده إلى 4 نقاط في المجموعة الثانية، بينما بقي رصيد المنتخب الفلسطيني عند نقطة واحدة.

وكانت الجولة الأولى شهدت تعادل الأردن مع الكويت 1-1، وكوريا الجنوبية مع فلسطين 0-0، وفوز العراق على عُمان 1-0.

ويلتقي منتخب الأردن في الجولة الثالثة مع ضيفه الكوري الجنوبي، كما تلتقي فلسطين مع العراق وعُمان مع الكويت يوم العاشر من أكتوبر المقبل.

ورغم البداية القوية للمنتخب الفلسطيني، بمحاولة من وسام أبوعلي الذي استقبل كرة داخل منطقة الجزاء، أنقذها الحارس يزيد أبوليلى (3)، افتتح النعيمات التسجيل لمنتخب الأردن بمجهود فردي، حين اخترق من الجهة اليمنى وراوغ المدافعين ياسر حمد ومصعب البطاط، قبل أن يسدد بقوة على يسار الحارس الفلسطيني براء خروب (5).

تواصل الضغط الأردني، بعد هدف التقدم فارسل محمود مرضي ركنية تجاوزت الجميع، وطالت على رأس النعيمات (10)، وأخرى خطيرة من عرضية علي علوان أضاعها المدافع محمد أبوحشيش برأسية إلى جوار القائم من مسافة قريبة أمام المرمى المشروع (20).

وسدد محمود مرضي من داخل منطقة الجزاء كرة قوية أبعدها ببراعة الحارس الفلسطيني براء خروب (24).

ونجح المنتخب الفلسطيني في إدراك التعادل قبل نهاية الشوط الأول، بعد استلام كاميلو سالدانا كرة من الجهة اليمنى لدفاع الأردن، وحولها عرضية أمام المرمى، تابعها وسام أبوعلي برأسية قوية على يسار يزيد أبوليلى (41).

وكاد المنتخب الفلسطيني أن يخطف هدف التقدم في مطلع الشوط الثاني، لولا تدخل المدافع يزن العرب الذي أبعدها لركنية، قبل وصولها للمهاجم وسام أبوعلي أمام المرمى (46).

وضرب محمود مرضي دفاع المنتخب الفلسطيني بتمريرة النعيمات الذي استقبلها داخل منطقة الجزاء، وسددها في الزاوية اليسرى الهدف الثاني للأردن (49).

وقطع دفاع المنتخب الأردني كرة عدي دباغ، وتحولت خطيرة، وتقدم مرضي بالكرة، ومررها لعلي علوان الذي أسقطها من فوق الحارس، لكنها ضربت العارضة وسقطت على خط المرمى، قبل أن يبعدها الدفاع (56).

ووضعت كرة مرضي بالكعب النعيمات في مواجهة المرمى، لكنه اختار التمرير لعلي علوان أمام المرمى، لكن المدافع محمد خليل أغلق الزاوية، وحرمه من إضافة الهدف الثالث (58).

وأضاف نور الروابدة الهدف الثالث للأردن، مستغلاً تمريرة محمود مرضي، ليسدد كرة أرضية استقرت في الزواية اليمنى (71).