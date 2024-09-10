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الرياضة

أوزبكستان إلى «النقطة السادسة»

أوزبكستان إلى «النقطة السادسة»
10 سبتمبر 2024 20:43

 
برلين (د ب أ)


انتزع منتخب أوزبكستان، ثلاث نقاط ثمينة، بالفوز على مضيفه قيرغيزستان بنتيجة 3-2، ضمن الجولة الثانية بالتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم لكرة القدم 2026.
تقدم منتخب قيرغيزستان بهدف سجله جويل كوجو، بعد مرور 15 دقيقة، وأدرك الضيوف التعادل سريعاً بهدف إلدور شومورودوف في الدقيقة 17.
وتقدم أصحاب الأرض مجدداً بهدف ثانٍ، سجله أوديلون أبدوراكهمانوف في الدقيقة 35، وعدل المنتخب الأوزبكي النتيجة مجدداً بهدف حسن الدين عليكولوف في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول. وخطف الضيوف هدف الفوز بهدف أوستون أونوروف في الدقيقة 72 .

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ورفع منتخب أوزبكستان رصيده إلى ست نقاط، محققاً «العلامة الكاملة» في صدارة المجموعة الأولى، بينما يتذيل منتخب قيرغيزستان الترتيب بدون رصيد في المركز السادس.

تصفيات كأس العالم
أوزبكستان
قيرغيزستان
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