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الرياضة

مانشيني يشدد على ملاحقة اليابان!

مانشيني يشدد على ملاحقة اليابان!
10 سبتمبر 2024 20:57

 
بكين (د ب أ)

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قدم الإيطالي روبرتو مانشيني، المدير الفني للمنتخب السعودي التهنئة للاعبيه، بعد الفوز الثمين على الصين بنتيجة 2-1، في الجولة الثانية من المرحلة الثالثة لتصفيات كأس العالم لكرة القدم 2026.
وحول «الأخضر» تأخره بهدف إلى فوز قاتل بهدفين، وذلك بفضل لاعبه حسن كادش الذي أحرز الهدفين في الدقيقتين 39 و90.
وأعرب مانشيني في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء عن سعادته بالأداء الذي قدمه اللاعبون، مقدماً لهم التهنئة على هذا المستوى، والذي جاء في مباراة لعب المنتخب معظم وقتها بعشرة لاعبين.
وأضاف المدرب الإيطالي أن المباراة كانت مهمة جداً، وأنه خاضها من أجل الفوز، لافتاً إلى أن تبديلاته جاءت جميعها من أجل تحقيق هذا الهدف.
وأثنى المدرب الإيطالي على اللاعب حسن كادش صاحب ثنائية الأخضر، مقدماً له التهنئة على المستوى والفوز.
وعن طرد اللاعب محمد كنو، قال مانشيني إنه لم يشاهد الواقعة ولا يمكنه التحدث عنه، لكنه بعد الطرد دفع بناصر الدوسري إلى وسط الملعب وبحسن كادش إلى الطرف، وذلك من أجل العمل لتحقيق الفوز. وأكد مانشيني أن مشوار التصفيات لا يزال طويلاً، مشدداً على ضرورة العمل على مطاردة اليابان بالمجموعة التي ستكون كل مبارياتها صعبة. وتحدث مانشيني عن هدفي «الأخضر» اللذين جاءا من كرات ثابتة، مشيراً إلى أن تدريبات المنتخب تتضمن التنفيذ الصحيح والمثالي للركلات الركنية، ومضيفاً أن هناك العديد من اللاعبين يجيدون تنفيذ الركلات الركنية ويجيدون أيضاً ضربات الرأس مثل الثنائي مصعب الجوير وكادش.

تصفيات كأس العالم
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الصين
مانشيني
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