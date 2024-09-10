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الرياضة

كوريا الجنوبية تتجاوز عُمان بـ «ثلاثية»

كوريا الجنوبية تتجاوز عُمان بـ «ثلاثية»
10 سبتمبر 2024 21:17

 
مسقط (أ ف ب)

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سقط المنتخب العُماني لمباراته الثانية توالياً، على يد ضيفه الكوري الجنوبي 1-3 في مسقط، ضمن الجولة الثانية لمنافسات المجموعة الثانية من الدور الثالث للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 لكرة القدم.
وسجّل للمنتخب الكوري أهدافه هوانج هي-شان (10) وسون هيونج-مين (82) وجو مين-كيو (90+11)، فيما سجّل لعُمان هدفها الوحيد أحمد الخميسي (45+1).
ورفع المنتخب الكوري رصيده الى 4 نقاط، بالتساوي مع الأردن الفائزة على فلسطين (3-1) في صدارة المجموعة، فيما تذيلت عُمان الترتيب من دون رصيد.
وافتتح لاعب ولفرهامبتون هوانج التسجيل لـ «الشمشوم» الكوري، لكنّ كرة الخميسي التي ارتدت من جانج سون-هيون أعطت العُمانيين الأمل بمعادلتها النتيجة قبل نهاية الشوط الأول (45+1).
وبعدما كانت المباراة متجهة نحو التعادل، سجّل مهاجم توتنهام سون هدفاً رائعاً، بعد أن سدد كرة قوية بقدمه اليسرى، مانحاً فريقه التقدم قبل ثماني دقائق من نهاية الشوط الأول.
وعاد مين-كيو ليضمن نقاط المباراة الثلاث للضيوف بهدف في الرمق الأخير (90+11).

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