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الرياضة

صلاح يدخل «نادي المئة» مع منتخب مصر

صلاح يدخل «نادي المئة» مع منتخب مصر
10 سبتمبر 2024 21:24

 
القاهرة (د ب ا)

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دخل محمد صلاح هداف ليفربول الإنجليزي، نادي المئة مع منتخب مصر، عبر المواجهة أمام بتسوانا في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.
وبدأ صلاح مسيرته مع منتخب مصر الأول عام 2011 عبر المواجهة أمام سيراليون في تصفيات كأس أمم أفريقيا، قبل أن يصل لمباراته رقم 100 من خلال المواجهة أمام بتسوانا.
وخاض محمد صلاح 102 مباراة مع منتخب مصر، لكن لم يتم احتساب مواجهتين أمام سوازيلاند وزامبيا ضمن الأجندة الدولية.
وقد يعادل محمد النني لاعب وسط الجزيرة الإماراتي إنجاز صلاح، حال مشاركته من على مقاعد البدلاء أمام بتسوانا، حيث سيخوض حينها مباراته الدولية رقم 100 مع منتخب مصر.
وأصبح صلاح اللاعب رقم 15 في تاريخ مصر الذي يخوض 100 مباراة دولية أو أكثر بعد كل من أحمد حسن الذي خاض 184 مباراة دولية، وحسام حسن صاحب 177 مباراة دولية، وعصام الحضري صاحب الـ159 مباراة دولية، وأحمد فتحي صاحب الـ135 مباراة دولية، وإبراهيم حسن صاحب الـ131 مباراة دولية، وهاني رمزي صاحب الـ122 مباراة دولية، ووائل جمعة صاحب الـ114 مباراة دولية، وعبد الظاهر السقا صاحب 112 مباراة دولية، وأحمد الكأس صاحب الـ110 مباريات دولية، وربيع ياسين صاحب الـ108 مباريات دولية، وأحمد شوبير صاحب الـ107 مباريات دولية، ونادر السيد صاحب الـ104 مباريات دولية، وحسني عبد ربه صاحب الـ102 مباراة دولية، ومحمد أبو تريكة صاحب الـ100 مباراة دولية.

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