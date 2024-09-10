اليابان تفوز على البحرين بـ«خماسية»



المنامة (د ب أ)



حقق منتخب اليابان فوزاً عريضاً على مضيفه البحرين بنتيجة 5- صفر، ضمن منافسات الجولة الثانية بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 لكرة القدم.

أنهى الفريق الياباني الشوط الأول متقدماً بهدف سجله أياسي أويدا في الدقيقة 37 من ركلة جزاء.

وبعد مرور دقيقتين من الشوط الثاني، أضاف أويدا الهدف الثاني له وللضيوف.

وعزز منتخب اليابان تفوقه بهدفين ثالث ورابع سجلهما هيديماسا موريتا في الدقيقتين 61 و64، واختتم كوكي أوجاوا مهرجان الأهداف في الدقيقة 81.

ورفع منتخب «الساموراي» بهذا الفوز رصيده إلى ست نقاط محققاً العلامة الكاملة في صدارة المجموعة الثالثة.

أما منتخب البحرين، فقد تجمد رصيده عند ثلاث نقاط ليتراجع للمركز الثالث.

وسيلعب المنتخب الياباني ضد السعودية وأستراليا في الجولتين الثالثة والرابعة خلال شهر أكتوبر المقبل.

أما الأحمر البحريني فسيلاقي إندونيسيا في المنامة، ثم يحل ضيفاً على السعودية في الشهر المقبل.