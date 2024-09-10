«الأبيض» يخسر أمام إيران بهدف



معتصم عبدالله (أبوظبي)



خسر منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم أمام ضيفه إيران 0-1، في المباراة التي جمعت المنتخبين، على استاد هزاع بن زايد في العين، بحضور 17828 مشجعاً، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى في الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وسجل مهدي قائدي الهدف الوحيد في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول، ويحتل «الأبيض» المركز الثالث في المجموعة برصيد 3 نقاط، من فوزه في «الجولة الأولى» أمام قطر 3-1، مقابل 6 نقاط لإيران بالتساوي مع أوزبكستان، ونقطة لكل من كوريا الشمالية وقطر، في حين بقي رصيد قيرغيزستان خالياً من النقاط.

وشهدت بقية مباريات الجولة ضمن المجموعة ذاتها، تعادل قطر أمام مضيفه كوريا الشمالية 2-2، فيما حقق منتخب أوزبكستان فوزاً صعباً خارج ملعبه أمام قيرغيزستان 3-2.

وتقام الجولة الثالثة 10 أكتوبر المقبل، حيث يستقبل منتخبنا ضيفه كوريا الشمالية في العين، ويلعب أوزبكستان وإيران في طشقند، وقطر مع قيرغيزستان في الدوحة.

وكانت الجولة الأولى الخميس الماضي، شهدت فوز منتخبنا على مضيفه قطر 3-1، وإيران على قيرغيزستان 1-0، وأوزبكستان أمام كوريا الشمالية 1-0.

ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم 2026، في حين ينتقل المنتخبان الحاصلين على المركزين الثالث والرابع من أجل خوض الدور الرابع للتنافس على بطاقتين إلى كأس العالم، وبطاقة إلى الملحق العالمي.

واحتفظ البرتغالي باولو بينتو، مدرب «الأبيض»، بعناصر التشكيلة نفسها التي خاضت مباراة قطر 3-1 في الجولة الأولى بقيادة الحارس خالد عيسى، ورباعي الدفاع خالد الظنحاني، خليفة الحمادي، كوامي أتون، عبدالله إدريس، وفي الوسط، طحنون الزعابي، يحيي نادر، عبدالله حمد، حارب عبدالله، وفي الهجوم يحيى الغساني، وكايو كانيدو.

وفرض «الأبيض» سيطرته على مجريات الشوط الأول، بفضل الاستحواذ على الكرة والانتشار الجيد، من دون تشكيل خطورة على مرمى علي رضا حارس إيران، في الوقت الذي اعتمد فيه الضيوف على المرتدات التي شكلت خطورة.

واستغل قائدي خطأ المدافع خالد الظنحاني في إبعاد كرة من داخل المنطقة، ليسجل الهدف الأول من تسديدة في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، دفع باولو بينتو مدرب «الأبيض» بـ «الثنائي» علي صالح وفابيو ليما بدلاً من يحيى الغساني وطحنون الزعابي «المصاب»، في الدقيقتين 59 و65.

وعاد خالد عيسى حارس «الأبيض»، ليتصدى لمحاولة جديدة للضيوف، من هجمة مرتدة وصلت إلى المهاجم «البديل» سردار أزمون الذي حاول التسديد من انفراد داخل المنطقة في الدقيقة 81.

ومنح مدرب «الأبيض» الفرصة للثنائي عصام فايز وفهد بدر بديلين لعبدالله إدريس ويحيى نادر في الدقيقة 85.

وألغى الحكم ركلة جزاء احتسبها لمصلحة «الأبيض» في الدقيقة 87 بعد العودة إلى تقنية الفيديو، إثر كرة توغل بها علي صالح لامست يد مدافع منتخب إيران، أعقبتها محاولة ثانية تسديدة علي صالح على مشارف منطقة الجزاء انتهت بين أحضان الحارس.

واستمرت المحاولات الهجومية لـ «الأبيض» على جبهة الدفاع الإيراني على مدار الدقائق العشر المحتسبة وقتاً بدل ضائع، من دون تغيير على مستوى النتيجة التي حسمها منتخب إيران 1-0 بهدف الشوط الأول.