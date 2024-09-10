«مبادلة أبوظبي المفتوحة» تدشن «النسخة الثالثة» مطلع فبراير

أبوظبي (الاتحاد)

تستعد أبوظبي لاستضافة النسخة الثالثة من بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس 2025، التي تقام برعاية مجلس أبوظبي الرياضي، وتنطلق فعاليتها فبراير المقبل بعد النجاح الكبير الذي حققته في نسختيها الماضيتين، وأعلنت رابطة لاعبات التنس المحترفات وشركة «آي إم جي» عن إقامة فعاليات البطولة من يوم السبت الأول من فبراير 2025 حتى السبت الثامن من نفس الشهر، في مجمع التنس الدولي بمدينة زايد الرياضية.

وتقدم بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة للجمهور فرصة حصرية للفوز برحلة إلى واشنطن لحضور بطولة مبادلة سيتي دي سي المفتوحة التي تقام في يوليو 2025. وتشمل الجائزة تذاكر الطيران، والإقامة، وتذكرتين للبطولة من فئة VIP، وتجارب فريدة أخرى. وللمشاركة في السحب على الجائزة، يكفي شراء تذاكر البطولة قبل 30 سبتمبر الجاري.

ومنذ انطلاق نسختها الأولى، جذبت بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة الأنظار وأصبحت واحدة من أبرز بطولات تنس السيدات، وتعتبر البطولة مهمة نظراً للنقاط القيمة التي تضيفها للتصنيف، وكذلك العدد الكبير من المصنفات الأوائل اللاتي شاركن في الدورتين السابقتين.

وتشارك في النسخة الثالثة 28 لاعبة في فئة الفردي، و16 فريقاً في فئة الزوجي، وتهدف النسخة المرتقبة إلى مواصلة النجاح الذي حققته البطولة هذا العام، حيث فازت إيلينا ريباكينا بلقب الفردي، وصوفيا كينين وبيثاني ماتيك - ساندز بلقب الزوجي. ومن المتوقع أن تشهد البطولة القادمة مشاركة نخبة من ألمع نجمات التنس، بعد أن شهدت البطولة الماضية حضور ثماني من أفضل 20 لاعبة على مستوى العالم.

وتمثل بطولة رابطة لاعبات التنس المحترفات من فئة 500 نقطة، التي تستضيفها مبادلة بالشراكة مع مجلس أبوظبي الرياضي، مزيجاً رائعاً بين التميز الرياضي والترفيه العائلي. حيث تمتد منافسات البطولة على مدار ثمانية أيام من التشويق والإثارة، لتأخذ معها عشاق التنس في رحلة ممتعة، بداية من التصفيات الافتتاحية، وصولاً إلى المراحل النهائية.

وعن النسخة الجديدة من البطولة، قال حميد الشمري، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة والرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية والموارد البشرية في شركة مبادلة للاستثمار: «نتطلع إلى تنظيم النسخة الثالثة من بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة بأعلى مستويات التميز، لتكون الأفضل على الإطلاق. نحن ملتزمون بدعم تنس المحترفات وتعزيز مكانة أبوظبي العالمية من خلال تقديم تجارب رياضية عالمية المستوى».

ومن جانبه، قال عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: «نواصل بثبات، حصد نجاحات البطولة المرموقة، انطلاقاً من التميّز الذي شهدته النسختان الماضيتان؛ فالبطولة تعكس مدى التزامنا بتنظيم فعاليات عالمية في أبوظبي العاصمة العالمية للرياضة، مدعومين بثقة الاتحادات والهيئات الرياضية الرسمية، وكذلك البنية التحتية الهائلة التي توفر فرصاً عديدة لأن تكون أبوظبي وجهة عالمية تستقطب نخبة من ألمع نجوم ونجمات الرياضة من مختلف أنحاء العالم».

وأضافت بورشيا آرتشر، الرئيس التنفيذي لرابطة لاعبات التنس المحترفات: «تسرنا عودة بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس لموسم 2025 بعد نسختها الثانية الرائعة التي شهدت مشاركة ثماني من أفضل 20 لاعبة على مستوى العالم. وساهم التنظيم الاستثنائي للبطولة والشعبية الكبيرة للعبة في ترسيخ مكانة البطولة، بوصفها وجهة مفضلة لدى لاعبات الرابطة، اللاتي يستمتعن بكرم الضيافة في أبوظبي والإمارات».

وتُعد بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة اليوم من أبرز الفعاليات الرياضية الرئيسية في أجندة أبوظبي، مما يعكس التزام الإمارة باستضافة أهم الأحداث الرياضية العالمية. وتخطى التأثير الإيجابي للبطولة حدود الرياضة، من خلال مبادرات مجتمعية وبيئية مثمرة مثل برنامج «المدارس» الذي شارك فيه أكثر من 10000 طفل خلال موسم 2024، كما شهدت البطولة مشاركة عدد من الإماراتيات المتميزات في أدوار رئيسية، مما سلط الضوء على المواهب المحلية والدور الفعّال للمرأة في الرياضة داخل دولة الإمارات.

على صعيد آخر، تقدم قرية المشجعين مجموعة من التجارب الغامرة التي تناسب جميع الأعمار. يمكن للحضور لقاء اللاعبات المفضلات خلال الفترات المخصصة، والمشاركة في الفعاليات الترفيهية المناسبة للعائلات، بالإضافة إلى الدخول في مسابقات للفوز بجوائز حصرية، والاستمتاع بتشكيلة مميزة من المأكولات والمشروبات. وقد تقرر دخول الأطفال مجاناً في أول خمسة أيام من البطولة، فيما تتوفر التذاكر للبالغين بأسعار تبدأ من 25 درهماً، مما يؤكد أن بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة تناسب جميع الفئات. وبينما يستمتع عشاق التنس بالمباريات الحماسية والأداء العالمي، يمكن لأسرهم الاستمتاع بتجربة ترفيهية مميزة مع مجموعة من الأنشطة والفعاليات المتنوعة، مما يجعل البطولة وجهة مثالية للعائلات وعشاق الرياضة على حد سواء.