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الرياضة

«أبوظبي للزوارق» يدخل أجواء «المغامرة البرتغالية»

بعثة فريق أبوظبي (الاتحاد)
11 سبتمبر 2024 01:01

أبوظبي (الاتحاد)

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يغادر فريق أبوظبي للزوارق السريعة إلى مدينة بيسو في البرتغال، للمشاركة في الجولة الخامسة من بطولة العالم لزوارق «الفورمولا-2» التي تنطلق فعالياتها، ابتداء من الجمعة، وتستمر حتى الأحد المقبل، ويستأنف راشد القمزي على زورق «أبوظبي 1» رحلة الدفاع عن لقب البطولة، بالإضافة إلى مشاركة النجم الصاعد منصور المنصوري على زورق «أبوظبي 2»، ويدخل الفريق الجولة الخامسة، وقبل الختامية بمعنويات عالية، خاصة بعد تحقيق نتائج إيجابية في الجولة الرابعة والماضية في مدينة سان نازارو الإيطالية التي حقق خلالها لقب الجولة، والمركز الثاني بحلول راشد القمزي أولاً، والمنصوري ثانياً، بعد منافسة قوية وشرسة مع 20 زورقاً شاركت في المنافسة.
ويتصدر الترتيب العام حالياً راشد القمزي برصيد 52 نقطة، وتحل ثانياً السويدية ماتيلدا وايبرج برصيد 44 نقطة، وثالثاً زورق الليتواني إدجراس ريابكو برصيد 43 نقطة، ورابعاً زورق منصور المنصوري برصيد 31 نقطة.
ويمتلك راشد القمزي حظوظاً كبيرة في تحقيق اللقب للمرة الخامسة في تاريخه هذا الموسم، والثانية على التوالي، مع ما قدمه من قتالية ومستوى مميزين في الجولات الماضية، ومع تبقي جولتين على نهاية البطولة، وتقام الجولة الخامسة في بيسو، ثم تنتقل الجولة السادسة والختامية في مدينة فيلا فيلها في البرتغال أيضاً الأسبوع القادم.
وتغادر البعثة بمشاركة المتسابقين راشد القمزي، ومنصور المنصوري، وبرئاسة ناصر الظاهري، ومن المتوقع أن يشهد يوم غد تحضيرات خفيفة للفريق في معسكر المشاركة قبل الانتقال إلى بدء التسجيل الرسمي والفحص الفني يوم الجمعة، ولاحقاً سباق أفضل زمن يوم السبت، ثم السباق الرئيس يوم الأحد.

أبوظبي
فريق أبوظبي للزوارق السريعة
البرتغال
راشد القمزي
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