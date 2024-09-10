أبوظبي.. مسرح «جوجيستو آسيا»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن اتحاد الجوجيتسو ورابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، تنظيم منافسات بطولة آسيا لمحترفي الجوجيتسو اعتباراً من الجمعة المقبل في مبادلة أرينا، أبوظبي، وخصصت منافسات اليوم الأول لفئات الناشئين والشباب، يلي ذلك منافسات فئات الهواة والأساتذة، في حين يشهد اليوم الختامي منافسات فئة المحترفين.

وتحظى البطولة بأهمية خاصة ضمن أجندة بطولات الموسم الرياضي، وتشهد إقبالاً ملحوظاً من نخبة اللاعبين في الدولة والمنطقة ومختلف دول العالم وعبر جميع الفئات، بدءاً من الناشئين والشباب، ووصولاً إلى فئات الهواة والمحترفين والأساتذة، ومن المتوقع أن يتجاوز عدد المشاركين في المنافسات أكثر من 1700 لاعب ولاعبة قادمين من أكثر من 50 دولة.

وتعد البطولة واحدة من أهم البطولات على الأجندة القارية والدولية لرياضة الجوجيتسو، وتسهم في رفع تصنيف اللاعبين المشاركين وفقاً للنظام المعتمد لدى رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، وبالتالي منحهم فرصة الوصول إلى قائمة أفضل 100 لاعب ولاعبة في التصنيف، فضلاً عن الفوز بباقة سفر للمشاركة في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، وتعزيز فرصهم بالفوز بجوائز أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو.

وقال فهد علي الشامسي، الأمين العام لاتحاد الجوجيتسو: «تعكس استضافة بطولة آسيا لمحترفي الجوجيتسو رؤية الاتحاد في تعزيز مكانة أبوظبي بصفتها العاصمة العالمية للعبة ومصنع الأبطال من كل بقاع العالم، وتؤكد مجدداً قدرتها الاستثنائية وتفوقها في تنظيم فعاليات رياضية عالمية السمات. كما تتيح البطولة في الوقت نفسه الفرصة أمام أبطالنا الإماراتيين لاكتساب خبرات جديدة وتطوير أدائهم ورفع جاهزيتهم قبل الاستحقاقات الكبرى».

وأضاف: «فيما يقترب موعد انطلاق مجموعة من البطولات الدولية المهمة، وعلى رأسها النسخة السادسة عشرة من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، تأتي بطولة آسيا لمحترفي الجوجيتسو في توقيت مهم لكونها تشكل محطة نموذجية للاستعداد لبطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، حيث تحتضن عدداً كبيراً من اللاعبين المحترفين من مختلف أنحاء العالم، وتمتلك جميع المواصفات الفنية المطلوبة التي تسهم في تعزيز قدرات اللاعبين وإعدادهم لتحقيق أفضل النتائج في الاستحقاقات القادمة».

من جانبه، قال طارق عمر البحري، المدير العام لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو: «تأتي البطولة في توقيت حاسم للاعبين الراغبين في تعزيز تصنيفهم العالمي، حيث تشكل بطولة آسيا فرصة ثمينة للساعين إلى التألق في هذا الموسم الاستثنائي من البطولات المحلية والدولية التي تنظمها الرابطة».

وأضاف: «تحتل البطولة حيزاً مهماً ضمن أجندة اللاعبين المحترفين خصوصاً أنها تمنح الفائزين بالمراكز الأولى في مختلف الفئات 1400 نقطة تصنيفية تضاف إلى رصيدهم وتقربهم خطوة إضافية من التتويج بجائزة أبوظبي العالمية للجوجيتسو مع ختام الموسم».

وترحب البطولة بمجموعة من الأبطال المصنفين على مستوى العالم، ولا سيما في فئات الحزام الأسود والبني، ومن بينهم، لويز أنريكي فيريرا المصنف الأول فئة الحزام الأسود، ويوري هندريكس المصنف الرابع فئة الحزام الأسود، وفيوليت أنجيلوفا المصنفة الثامنة عالمياً فئة الحزام الأسود، وديان بازوني المنصفة التاسعة عالمياً فئة الحزام الأسود. وقال اللاعب البرازيلي أندرسون فيريرا، المصنف السادس عالمياً، لاعب أكاديمية كوماندو جروب الإماراتية «حزام أسود» الذي ينافس في فئة المحترفين وزن 85 كجم: «حريصون على المشاركة في بطولة آسيا لمحترفي الجوجيتسو لكونها محطة رئيسية للتحضير لبطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو».