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الرياضة

«سبارتن» تروي قصص التحدي في صحراء الوثبة

«سبارتن» تروي قصص التحدي في صحراء الوثبة
11 سبتمبر 2024 01:01

أبوظبي (وام)

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أعلن مجلس أبوظبي الرياضي و«سبارتن»، إقامة منافسات النسخة الرابعة من بطولة العالم لـ«السبارتن» في صحراء الوثبة خلال الفترة من 28 نوفمبر إلى 1 ديسمبر المقبلين. ويشارك في البطولة آلاف الرياضيين المحترفين والهواة، ويشهد اليوم الأول للبطولة سباقاً ليلياً جديداً للإناث فقط لمسافة 5 كم، يضم 20 عائقاً، ما يتيح لهن المنافسة بخصوصية واجتياز العوائق عبر الكثبان الرملية لصحراء الوثبة.
ويقام في 29 نوفمبر سباق ليلي لمسافة 5 كم، يضم 20 عائقاً، ويتيح الفرصة للذكور والإناث لتخطّي العوائق في إحدى أصعب مراحل سلسلة بطولات سبارتن العالمية. وفي 30 نوفمبر، يقام سباق بطولة العالم للنخبة لمسافة 21 كم، وبطولة العالم للفئات العمرية لمسافة 21 كم، وسباق أوبن بيست 21 كم، وسباقات الأطفال التنافسية والمفتوحة التي تتراوح مسافاتها بين 1 و3 كم.  وتُختتَم فعاليات البطولة في 1 ديسمبر، ببطولة العالم لسباق التتابع لفِرق النخبة 3 كم، وسباق السوبر المفتوح 10 كم، وسباق أوبن سبرنت 5 كم.
وقال عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: «بعد النجاح الكبير لبطولة العالم للسبارتن خلال النسخ الماضية، نتوقَّع نسخة جديدة مليئة بالتشويق والمنافسة، في ظل الخيارات المتعددة للسباقات التي تتيح الفرصة لمختلف مستويات اللياقة البدنية المشاركة فيها». وأضاف: «هذه هي المرة الرابعة التي تستضيف فيها أبوظبي البطولة، ما يؤكد التزامنا بتعزيز نمط الحياة الصحي وريادة أبوظبي كعاصمة عالمية للرياضة، حيث باتت قبلة لمختلف البطولات العالمية الكبرى».

مجلس أبوظبي الرياضي
الوثبة
أبوظبي
الكثبان الرملية
اللياقة البدنية
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