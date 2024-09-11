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الرياضة

«البرازيل الباهتة» تخسر أمام باراجواي

«البرازيل الباهتة» تخسر أمام باراجواي
11 سبتمبر 2024 09:15
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    البرازيل (رويترز)
    تجرعت البرازيل الهزيمة الرابعة لها في آخر خمس مباريات بتصفيات كأس العالم لكرة القدم الليلة الماضية بعد أن منح هدف في الشوط الأول سجله دييجو جوميز باراجواي الفوز 1-صفر في أسونسيون، وتحتل البرازيل بطلة العالم خمس مرات، والتي فازت بصعوبة 1-صفر على ضيفتها الإكوادور يوم الجمعة، المركز الخامس في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026 برصيد 10 نقاط متقدمة على فنزويلا بفارق الأهداف.
    ويتأهل أصحاب المراكز الستة الأولى مباشرة إلى نهائيات كأس العالم المقررة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا في حين يمنح المركز السابع صاحبه فرصة المرور عبر جولات أخرى من التصفيات.
    وبدا المدرب دوريفال جونيور، الذي تولى المسؤولية خلفا لتيتي بعد خروج البرازيل من دور الثمانية لكأس العالم 2022، حزينا على مقاعد البدلاء بعدما تفوقت باراجواي تماما على فريقه وكان محظوظا بعدم الخسارة بأكثر من ذلك.
    وفشلت البرازيل في تسديد أي كرة على المرمى في الشوط الأول وتأخرت بهدف في الدقيقة 20 عندما سدد جوميز كرة من على حافة منطقة الجزاء اصطدمت بالقائم في طريقها لشباك الحارس أليسون.
    وقال المدافع ماركينيوس لشبكة جلوبو التلفزيونية البرازيلية «لا يزال المدرب يبحث عن أفضل طريقة للعب وهذا انعكس على النتيجة. هناك الكثير من اللاعبين الجدد ونحن نفتقر إلى الثقة، التأهل ليس سهلا، إنه وقت صعب وعلينا أن نعرف كيف نتعامل معه. نمر بفترة انتقالية ولا نشعر بالثقة. سنعمل بجد، والحصول على نتائج على أرض الملعب هو الحل الأفضل».
    وسددت البرازيل ثلاث محاولات فقط على المرمى خلال المباراة، جميعها عن طريق فينيسيوس جونيور المحبط الذي لم يتمكن من ترك نفس التأثير مع بلاده كما فعل مع ناديه ريال مدريد.
    وتسعى البرازيل إلى استعادة توازنها الشهر المقبل عندما تسافر لمواجهة تشيلي قبل استضافة بيرو. 

 

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