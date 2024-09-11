الجمعة 13 سبتمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

هاري كين يدخل مقصورة الـ 100 بـ«قبعة ذهبية»

هاري كين يدخل مقصورة الـ 100 بـ«قبعة ذهبية»
11 سبتمبر 2024 09:30

 
لندن (د ب أ)
فاز منتخب إنجلترا على ضيفه منتخب فنلندا 2 /صفر، على استاد ويمبلي في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية للمستوى الثاني بدوري أمم أوروبا لكرة القدم. وفي المباراة الأخرى بالمجموعة ذاتها اقتنصت اليونان فوزا غاليا من مضيفتها أيرلندا 2 /صفر.
وعلى استاد ويمبلي سجل الهداف التاريخي لمنتخب إنجلترا هاري كين نجم بايرن ميونخ الألماني، هدفي الفوز في الدقيقتين 57 و76 وألغى الحكم هدفا سجله كين في الدقيقة 23 بداعي التسلل، وحظى هاري كين، بتكريم خاص قبل المباراة، ودخل كين في التشكيل الأساسي لإنجلترا، في المباراة رقم 100 له مع منتخب الأسود الثلاثة، ليصبح عاشر لاعب يصل لهذا الرقم. وكرم الاتحاد الإنجليزي اللاعب من خلال إقامة حفل قبل المباراة تضمن تقديم قبعة ذهبية.
وبات كين أول لاعب يخوض 100 مباراة دولية مع المنتخب الإنجليزي للرجال منذ أن وصل واين روني لهذا الرقم في نوفمبر 2014 وشارك كين، الذي يعد الهداف التاريخي للمنتخب الإنجليزي برصيد 66 هدفا سجلها في 99 مباراة، للمرة الأولى على المستوى الدولي يوم 27 مارس 2015 عندما فاز المنتخب الإنجليزي على ليتوانيا برباعية نظيفة، حيث سجل هدفا بعد مرور 79 ثانية فقط من دخوله كبديل في الشوط الثاني.
ولعب مهاجم فريق بايرن ميونخ الألماني 86 مباراة كأساسي للمنتخب الإنجليزي وارتدى شارة القيادة في 72 مباراة. وبات منتخب فنلندا هو المنتخب رقم 45 الذي يواجهه كين منذ انضمامه للمنتخب الإنجليزي.

أخبار ذات صلة
الاتحاد الكويتي يشكل لجنة تحقيق في أحداث مباراة الكويت والعراق
الفتى الذهبي .. سلاح «الأبيض» في تصفيات المونديال
هاري كين
منتخب إنجلترا
بايرن ميونيخ
تصفيات كأس العالم
تصفيات كأس أوروبا
آخر الأخبار
100المنتدى الإقليمي للبيانات والتنمية المجتمعية
علوم الدار
100 متحدث و20 جلسة حوارية في «المنتدى الإقليمي للبيانات والتنمية المجتمعية» أكتوبر المقبل
اليوم 23:56
شعار شرطة أبوظبي
علوم الدار
تنويه من شرطة أبوظبي
اليوم 23:43
طفل يلعب بشاشة جهاز لوحي
الترفيه
طول البقاء أمام الشاشات يسبب صعوبات لغوية للأطفال
اليوم 23:32
فيصل بن حريز
الترفيه
الإعلامي فيصل بن حريز رئيساً لأكاديمية IMI
اليوم 23:14
انطلاق كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك لكرة الطائرة للسيدات
الرياضة
انطلاق كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك لكرة الطائرة للسيدات
اليوم 23:13
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©