هاري كين يدخل مقصورة الـ 100 بـ«قبعة ذهبية»



لندن (د ب أ)

فاز منتخب إنجلترا على ضيفه منتخب فنلندا 2 /صفر، على استاد ويمبلي في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية للمستوى الثاني بدوري أمم أوروبا لكرة القدم. وفي المباراة الأخرى بالمجموعة ذاتها اقتنصت اليونان فوزا غاليا من مضيفتها أيرلندا 2 /صفر.

وعلى استاد ويمبلي سجل الهداف التاريخي لمنتخب إنجلترا هاري كين نجم بايرن ميونخ الألماني، هدفي الفوز في الدقيقتين 57 و76 وألغى الحكم هدفا سجله كين في الدقيقة 23 بداعي التسلل، وحظى هاري كين، بتكريم خاص قبل المباراة، ودخل كين في التشكيل الأساسي لإنجلترا، في المباراة رقم 100 له مع منتخب الأسود الثلاثة، ليصبح عاشر لاعب يصل لهذا الرقم. وكرم الاتحاد الإنجليزي اللاعب من خلال إقامة حفل قبل المباراة تضمن تقديم قبعة ذهبية.

وبات كين أول لاعب يخوض 100 مباراة دولية مع المنتخب الإنجليزي للرجال منذ أن وصل واين روني لهذا الرقم في نوفمبر 2014 وشارك كين، الذي يعد الهداف التاريخي للمنتخب الإنجليزي برصيد 66 هدفا سجلها في 99 مباراة، للمرة الأولى على المستوى الدولي يوم 27 مارس 2015 عندما فاز المنتخب الإنجليزي على ليتوانيا برباعية نظيفة، حيث سجل هدفا بعد مرور 79 ثانية فقط من دخوله كبديل في الشوط الثاني.

ولعب مهاجم فريق بايرن ميونخ الألماني 86 مباراة كأساسي للمنتخب الإنجليزي وارتدى شارة القيادة في 72 مباراة. وبات منتخب فنلندا هو المنتخب رقم 45 الذي يواجهه كين منذ انضمامه للمنتخب الإنجليزي.