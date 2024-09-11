الأرجنتين تسقط في فخ كولومبيا



بارانكويلا (أ ف ب)

تلقى عملاقا أميركا الجنوبية المنتخبان الأرجنتيني والبرازيلي خسارتين مؤلمتين أمام كولومبيا 1-2 والباراجواي 0-1، فيما سقطت الأوروجواي في فخ التعادل السلبي أمام فنزويلا، ضمن الجولة الثامنة من التصفيات المؤهلة إلى مونديال 2026 لكرة القدم.

ورغم الخسارة حافظت الأرجنتين على صدارة المجموعة المشتركة، برصيد 18 نقطة متقدمة بفارق نقطتين عن كولومبيا وثلاث عن الأوروجواي. وتراجعت البرازيل للمركز الخامس مع 10 نقاط بفارق الأهداف عن فنزويلا، فيما تقدمت الإكوادور الفائزة على البيرو 1-0 للمركز الرابع مع 11 نقطة.

على ملعب «ميتروبوليتانو ستاديوم» في بارانكيا، ثأرت كولومبيا بقيادة نجمها خاميس رودريجيز من خسارتها نهائي مسابقة كوبا أميركا أمام الأرجنتين 0-1 بعد التمديد في يوليو، وألحقت بها خسارتها الثانية في التصفيات.

وغاب عن صفوف منتخب «ألبيسيليتسي»، الفائز على تشيلي بثلاثية نظيفة في الجولة الماضية، للمباراة الثانية توالياً نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي بداعي الإصابة التي تعرّض لها في نهائي المسابقة القارية.

افتتح أصحاب الأرض التسجيل برأسية يرسون موسكيرا بتمريرة من رودريجيز (25)، وعادل نيكولاس جونزاليس للأرجنتين (48).

وخطفت كولومبيا هدف الفوز والنقاط الثلاث بعد الاحتكام إلى حكم الفيديو المساعد «في ايه آر» لاحتساب ركلة جزاء بعد عدة دقائق من ارتكاب نيكولاس أوتامندي خطأ على دانييل مونوس داخل المنطقة المحرمة، ليسددها رودريجيز بنجاح في شباك الحارس إيميليانو مارتينيس (60).