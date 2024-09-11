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الرياضة

«الطفل الشقي» ينهي مغامرته بعد 77 عاماً

«الطفل الشقي» ينهي مغامرته بعد 77 عاماً
11 سبتمبر 2024 12:04


ليما (أ ف ب)
توفي لاعب خط الوسط ومدرب منتخب البيرو السابق روبرتو تشالي الذي وصل مع بلاده إلى ربع نهائي مونديال 1970 في المكسيك، عن 77 عاما وفقا لما أعلن نادي أونيفرسيتاريو دي ديبورتيس الذي كان أحد رموزه التاريخية.
وقال النادي الذي يتخذ من ليما مقراً له، عبر صفحته على منصة «إكس»: «يعرب نادي أونيفرسيتاريو دي ديبورتيس عن أسفه على الوفاة المحزنة للدون روبرتو تشالي أولارتي، الأسطورة الذي كان بطلاً وطنياً (الدوري المحلي) ثلاث مرات لاعب كرة قدم، ومرتين مدرباً».
وأضاف، «ارقد بسلام أيها المايسترو!»، وتدهورت الحالة الصحيّة للاعب خط الوسط السابق؛ بسبب مرض السكري، وتجلط الدم.
وتدرب تشالي في سنترو إكوينو، واستمر في اللعب مع أندية أونيفرسيتاريو وسبورت بويز وسبورتنج كريستال وديبورتيفو مونيسيبال في البيرو، وأُوقِف بسبب الاعتداء على أحد الحكام، ثم غادر لخوض منافسات الدوريين الفنزويلي والإكوادوري من عام 1977 إلى عام 1979.
في عام 1980، اعتزل تشالي اللعب، وبدأ مسيرته التدريبية. أشرف على عدة أندية بيروفية، بالإضافة إلى المنتخب الوطني لمدة وجيزة في عام 1985، واشتهر تشالي الملقب بـ«الطفل الشقي»، بحيويته وتقنيته الجيدة ومزاجه الحاد على أرض الملعب.
اعتبر أحد مهندسي تأهل منتخب البيرو لكأس العالم 1970 في المكسيك، حيث أطاح الأرجنتين في تعادل لا يُنسى 2-2 على ملعب «لا بومبونيرا» في بوينس آيرس عام 1969. 

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