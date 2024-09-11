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الرياضة

سليماني. «لقد عدت»

سليماني. «لقد عدت»
11 سبتمبر 2024 12:15


الجزائر (د ب أ)
أعلن نادي شباب بلوزداد، وصيف الدوري الجزائري لكرة القدم، عودة مهاجمه السابق والهداف التاريخي للمنتخب الجزائري إسلام سليماني، وذكر شباب بلوزداد في بيان مقتضب جداً في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «الهداف التاريخي للمنتخب الوطني الجزائري يلتحق رسمياً بصفوف شباب بلوزداد بعقد يمتد لموسمين».
كما نشر مقطع فيديو للاعب يقول فيه سليماني: «لقد عدت». كان سليماني 36 عاماً انضم إلى شباب بلوزداد عام 2009 قادماً من شبيبة الشراقة، ولعب له 4 مواسم، قبل أن يغادره في 2013 نحو سبورتينج البرتغالي، لتبدأ معه رحلة خارجية استمرت 11 موسماً في الدوريات، الإنجليزي، والتركي، والفرنسي، والبرازيلي، والبلجيكي.

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