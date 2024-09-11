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الرياضة

جائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة تمدد فترة الترشح إلى 20 سبتمبر

جائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة تمدد فترة الترشح إلى 20 سبتمبر
11 سبتمبر 2024 12:30


أبوظبي (وام)
أعلنت أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، ومجلس أبوظبي الرياضي، تمديد فترة الترشح لجائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة في نسختها الثامنة، حتى 20 سبتمبر الجاري، بدلاً من 10 سبتمبر، وذلك لإتاحة الفرصة لاستقبال المزيد من طلبات الترشح.
وتستهدف الجائزة المرموقة، المرأة الرياضية الإماراتية والعربية، التي حققت إنجازات بارزة في المحافل الرياضية، وصاحبات البصمة الفارقة في التميز الرياضي في مختلف مجالاته ضمن 9 فئات، بإجمالي جوائز تبلغ قيمتها مليوناً و800 ألف درهم.
وتقام الجائزة تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، كما تحظى الجائزة بدعم واهتمام الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات ونادي العين للسيدات. وتعلن الجائزة أسماء المترشحين يوم 23 أكتوبر المقبل، على أن يقام حفل تكريم الفائزات بفئات الجائزة يوم 13 نوفمبر المقبل.

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