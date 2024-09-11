تعاون بين اتحاد الجوجيتسو وأكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية

أبوظبي (الاتحاد)

في خطوة تهدف إلى تعزيز دور بنت الإمارات وريادتها في المضمار الرياضي عموماً، والجوجيتسو بشكلٍ خاص، وقّع اتحاد الجوجيتسو، وأكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، اتفاقية تعاون تهدف إلى تبادل الخبرات العلمية والعملية في رياضة الجوجيتسو، والمساهمة في تطويرها، وتعزيز المشاركة المجتمعية.

وجرت مراسم التوقيع في مقر أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، بحضور شمسة الهنائي، عضو مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، وفهد علي الشامسي، الأمين العام لاتحاد الجوجيتسو.

وتهدف الاتفاقية إلى توحيد الجهود بين الطرفين في نشر ثقافة رياضة الجوجيتسو بين الفتيات والنساء، وتعزيز مشاركتهن في هذه الرياضة على المستويات المحلية والدولية. ولعل من أبرز جوانب التعاون، تنظيم دورات تدريبية للناشئات في الأكاديمية، بإشراف مدربين من الاتحاد، فضلاً عن استضافة معسكرات تدريبية لمنتخب السيدات في مقر الأكاديمية.

وبهذه المناسبة، يقول فهد علي الشامسي: «نحن فخورون بهذا التعاون الذي يجمعنا مع أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، والذي يعكس التزامنا المستمر بتعزيز دور المرأة في رياضة الجوجيتسو».

ويضيف: «تواكب هذه الاتفاقية جهود الاتحاد في نشر الرياضة بين الفتيات والنساء من مختلف الأعمار والمستويات، ما يعزز من مكانة الدولة مركزاً رياضياً عالمياً لهذه الرياضة. ويعد تمكين المرأة الإماراتية في المجال الرياضي أحد الأهداف الرئيسة التي نسعى إلى تحقيقها من خلال هذه الشراكة، ونحن واثقون بأن التعاون مع الأكاديمية سيمهد لمزيد من الإنجازات الرياضية النسائية على الصعيدين المحلي والدولي».

وبدورها، أكدت شمسة الهنائي أهمية هذه الشراكة قائلة: «يسعدنا توقيع هذه الاتفاقية مع اتحاد الجوجيتسو، فهي تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية الأكاديمية في دعم وتمكين المرأة الإماراتية في مجال الرياضة. كما نؤمن بأن هذه الشراكة ستسهم في تطوير مهارات الفتيات والنساء في رياضة الجوجيتسو، حيث ستوفر لهن البيئة المناسبة للتدريب والتطوير، بالتعاون مع نخبة من المدربين المتخصصين».

وتضيف: «تتيح لنا هذه الاتفاقية مساندة الاتحاد والتعاون معه في تنظيم بطولات ومعسكرات تدريبية تلبي طموحات لاعبات الجوجيتسو، وتدفع بهن إلى تحقيق التميز. ونطمح إلى أن نكون شركاء في بناء جيل رياضي نسائي قادر على المنافسة على أعلى المستويات، وأن نغرس في نفوسهن قيم الرياضة والتفوق».

وتأتي هذه الشراكة جزءاً من استراتيجية اتحاد الجوجيتسو الرامية إلى تعزيز دور الجوجيتسو رياضة محورية في المجتمع الإماراتي، وتوسيع قاعدة ممارسيها على المستويين المحلي والدولي.

ومن خلال التعاون مع مختلف المؤسسات الوطنية، مثل أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، يسعى الاتحاد إلى نشر ثقافة الرياضة وتعزيز القيم الإيجابية التي ترتبط بها، مثل الانضباط والثقة بالنفس، والعمل الجماعي. وتساهم هذه الشراكة في تمكين المزيد من الفتيات والنساء من الانخراط في رياضة الجوجيتسو، ما يدعم رؤية الإمارات في أن تكون مركزاً رياضياً عالمياً يعزز تمكين المرأة ومكانتها على الساحة الرياضية الدولية.