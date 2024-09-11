250 لاعباً في كأس الإمارات للجولف



أبوظبي (الاتحاد)

أعلن اتحاد للجولف تنظيم النسخة الأولى من كأس الإمارات في نادي العين للفروسية والرماية للجولف خلال الفترة من 25 إلى 27 أكتوبر المقبل، بمشاركة متعددة الجنسيات، إذ يتوقع أن تشهد مشاركة أكثر من 250 لاعباً من أكثر من 50 اتحاداً مختلفاً، وستشمل البطولة ثلاث بطولات مختلفة: فئة النخبة، والفئة الوطنية، وبطولة الصقور الصاعدة.

وستقام إلى جانب النسخة الأولى للبطولة بطولة «الصقور الصاعدة» وتحدي المهارات، التي من المتوقع أن تستضيف أكثر من 100 طفل من مختلف المستويات، إضافة إلى إقامة البطولة الوطنية الشهرية المخصصة للإماراتيين على مدار عطلة نهاية الأسبوع، وستتوج البطولة التي تستمر لمدة يومين بأفضل لاعب جولف إماراتي.

تقام البطولة برعاية بنك إتش إس بي سي، وتتواصل مبادرات اتحاد الجولف الهادفة لنشر اللعبة والحرص على مشاركة العديد من نجوم اللعبة ممثلين لاتحاداتهم، بالإعلان عن إضافة جديدة تتمثل في «فئة النخبة المفتوحة»، التي ستضم أفضل اللاعبين من آسيا والمحيط الهادئ، والشرق الأوسط، وأفريقيا، وأوروبا، وتمت دعوة أكثر من 50 اتحاداً للجولف حول العالم لإرسال أفضل لاعبيهم من الهواة، ذكوراً وإناثاً، للتنافس في هذه الفئة، بالإضافة إلى ذلك، سيحصل الفائزون في فئة النخبة على دعوة للمشاركة في بطولة تحدي للاعبين الذكور وبطولة الجولة الأوروبية للسيدات.

وقال اللواء طيار «م» عبدالله السيد الهاشمي، نائب رئيس اتحاد الجولف: «من المهم بالنسبة لنا الحفاظ على هوية البطولة من خلال استمرار تنظيم البطولة الوطنية الإماراتية بجانب فئة النخبة، وهدفنا هو الاحتفاء برياضة الجولف في الإمارات ضمن المجتمع المحلي ومع شركائنا الدوليين، والتي تأتي بمجملها وفق رؤية وتوجيهات ومتابعة دؤوبة من معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس اتحاد الإمارات للجولف.

ووجه شكره للشركاء الرئيسين لبطولات الجولف، وخص بالشكر المسؤولين في بنك «إتش إس بي سي» الراعي والشريك الرئيسي للبطولة، والتي تظل ذات أهمية كبيرة، حيث «نسعى معاً لتوفير أفضل الفرص لدعم نمو هذه الرياضة على جميع المستويات».

وقال محمد المرزوقي، الرئيس التنفيذي لـ «بنك إتش إس بي سي» في الإمارات: «فخورون برعاية هذه البطولة، مع إضافة فئة النخبة، ولن نكتفي بالبحث عن أفضل لاعب جولف إماراتي في البطولة الوطنية، بل سنمنح أيضاً أفضل لاعبي المنطقة منصة للتنافس على مستوى أعلى، بما في ذلك بطولات التحدي والجولة الأوروبية للسيدات، مع تأكيدنا لاستمرارية رياضة الجولف والتي ترسخ العلاقة الوثيقة بيننا».