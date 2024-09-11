«سلة الوحدة» في المجموعة الأولى بـ«البطولة العربية»



علي معالي (أبوظبي)

يشارك فريق الوحدة في بطولة دولية تقام، خلال الفترة من 19 حتى 25 من الشهر الجاري، بمشاركة عدة فرق عربية وخليجية، على صالة مبادلة أرينا، وهي تجربة مهمة لـ «العنابي» قبل المشاركة في البطولة العربية في مدينة الإسكندرية بمصر.

قال نضال بكري مدرب فريق الوحدة: «البطولة الدولية التي تسبق الحدث العربي الكبير يشارك فيها أندية قوية وهي: الاتحاد السكندري، الحكمة اللبناني، الكرخ العراقي، الكويت الكويتي، البشاير العماني، فتح الرباط المغربي، إضافة إلى المنتخب الإماراتي ونادي الوحدة».

وأضاف: «اُسْتُقِرّ على صالة مبادلة أرينا التي تتسع مدرجاتها إلى 3 آلاف متفرج، ويبذل مجلس أبوظبي الرياضي جهوداً كبيرة لإنجاح هذا الحدث المهم، والذي نعتبره داخل النادي محطة مهمة من محطات الاستعداد للموسم الجديد، وكذلك قبل المشاركة بعد غياب سنوات طويلة عن البطولات العربية».

وكانت قرعة بطولة الأندية العربية التي يشارك فيها لأول مرة 3 أندية إماراتية وهي الوحدة والشارقة والبطائح، وسوف تنطلق في الأول من أكتوبر بالإسكندرية قد أسفرت عن وقوع الوحدة ضمن فرق المجموعة الأولى التي ضمت: الاتحاد السكندري مستضيف النسخة 36، وسلا المغربي، والأنطوني اللبناني، في حين وقع فريق الشارقة في المجموعة الثانية مع العربي القطري، سموحة المصري، وكاظمة الكويتي، ويلعب فريق البطائح بالمجموعة الثالثة مع بيروت اللبناني، السيب العماني، القادسية الكويتي.

وعلق نضال بكري على قرعة فريقه قائلاً: «بطبيعة الحال ستكون مشاركة قوية، ووقعنا مع فرق قوية مثل الاتحاد السكندري بطل الدوري والكأس في مصر، وحامل لقب البطولة العربية لفترات، ولكن هدفنا من البطولة واضح ومحدد بدعم هذا الجيل من اللاعبين الشبان مزيداً من المشاركات الخارجية».

وتابع: «مجلس إدارة نادي الوحدة يبذل جهوداً كبيرة، بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، لتوفير بيئة رياضية مناسبة، حتى نستطيع تقديم مستوى يليق باسم النادي ولعبة السلة التي لها باع طويل في سنوات سابقة، وفريقي يتدرب حاليا بوجود 14 لاعباً، استعداداً للبطولتين، الدولية في أبوظبي، والعربية في الإسكندرية».