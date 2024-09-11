الجمعة 13 سبتمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«بيرو» يُعيد ذكريات «إيجور» إلى البيت الملكي

«بيرو» يُعيد ذكريات «إيجور» إلى البيت الملكي
11 سبتمبر 2024 14:30

 
علي معالي (أبوظبي)
مع انضمام البرازيلي الشاب جيليرمي بيرو (20 عاماً) إلى فريق الشارقة على سبيل الإعارة من نادي كورينثيانز، لموسم واحد، تزايدت طموحات جماهير الشارقة في استعادة الألقاب، خاصة أن اللاعب الجديد يتمتع بموهبة عالية، مما جعل جماهير «الملك» تحلم من جديد بزمن إيجور كورونادو، الذي أعاد للشارقة مع بقية زملائه لقب بطولة الدوري بعد غياب 23 عاماً.
يتمتع اللاعب رغم صغر سنه، بموهبة كروية، جعلت العديد من الأندية تسعى إلى الحصول على خدماته، حيث يجيد اللعب في أكثر من مكان بالملعب، سواء مركز صانع الألعاب، أو جناح يمين أو يسار، وهو خامة يمكن للمدرب الروماني كوزمين أن يستفيد منها بالشكل المناسب في الموسم الحالي، وتظهر خطورته في الهجمات المرتدة لسرعته ومهاراته.
وانتظم اللاعب في التدريبات مع الشارقة بعد عودة الفريق من راحته، عقب انتهاء مباراة خورفكان في كأس مصرف أبوظبي، والتي انتهت بتأهل «الملك» إلى دور الثمانية من البطولة، وسوف تكون مباراة فريق استقلال طاجيكستان في دوري أبطال آسيا 2، فرصة للبرازيلي الجديد لإثبات وجوده مع فريقه الجديد.
وسوف تتوجه بعثة فريق الشارقة إلى دوشانبي عاصمة طاجيكستان، يوم الأحد المقبل، استعداداً لخوض لقاء الثلاثاء.

أخبار ذات صلة
سالموني: الانتقال إلى العين خطوة مهمة في مسيرتي
الحوسني وماجد راشد يغيبان عن الشارقة أمام «استقلال طاجيكستان»
فريق الشارقة
كوزمين
انتقالات اللاعبين
دوري أدنوك للمحترفين
آخر الأخبار
100المنتدى الإقليمي للبيانات والتنمية المجتمعية
علوم الدار
100 متحدث و20 جلسة حوارية في «المنتدى الإقليمي للبيانات والتنمية المجتمعية» أكتوبر المقبل
اليوم 23:56
شعار شرطة أبوظبي
علوم الدار
تنويه من شرطة أبوظبي
اليوم 23:43
طفل يلعب بشاشة جهاز لوحي
الترفيه
طول البقاء أمام الشاشات يسبب صعوبات لغوية للأطفال
اليوم 23:32
فيصل بن حريز
الترفيه
الإعلامي فيصل بن حريز رئيساً لأكاديمية IMI
اليوم 23:14
انطلاق كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك لكرة الطائرة للسيدات
الرياضة
انطلاق كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك لكرة الطائرة للسيدات
اليوم 23:13
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©