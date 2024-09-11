«بيرو» يُعيد ذكريات «إيجور» إلى البيت الملكي



علي معالي (أبوظبي)

مع انضمام البرازيلي الشاب جيليرمي بيرو (20 عاماً) إلى فريق الشارقة على سبيل الإعارة من نادي كورينثيانز، لموسم واحد، تزايدت طموحات جماهير الشارقة في استعادة الألقاب، خاصة أن اللاعب الجديد يتمتع بموهبة عالية، مما جعل جماهير «الملك» تحلم من جديد بزمن إيجور كورونادو، الذي أعاد للشارقة مع بقية زملائه لقب بطولة الدوري بعد غياب 23 عاماً.

يتمتع اللاعب رغم صغر سنه، بموهبة كروية، جعلت العديد من الأندية تسعى إلى الحصول على خدماته، حيث يجيد اللعب في أكثر من مكان بالملعب، سواء مركز صانع الألعاب، أو جناح يمين أو يسار، وهو خامة يمكن للمدرب الروماني كوزمين أن يستفيد منها بالشكل المناسب في الموسم الحالي، وتظهر خطورته في الهجمات المرتدة لسرعته ومهاراته.

وانتظم اللاعب في التدريبات مع الشارقة بعد عودة الفريق من راحته، عقب انتهاء مباراة خورفكان في كأس مصرف أبوظبي، والتي انتهت بتأهل «الملك» إلى دور الثمانية من البطولة، وسوف تكون مباراة فريق استقلال طاجيكستان في دوري أبطال آسيا 2، فرصة للبرازيلي الجديد لإثبات وجوده مع فريقه الجديد.

وسوف تتوجه بعثة فريق الشارقة إلى دوشانبي عاصمة طاجيكستان، يوم الأحد المقبل، استعداداً لخوض لقاء الثلاثاء.