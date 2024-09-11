نجم برشلونة «المراهق» الأكثر خبرة في العالم



مراد المصري (أبوظبي)

تصدر لامين يامال نجم نادي برشلونة الإسباني، قائمة أكثر 100 لاعب «مراهق» تحت سن 20 عاماً، على صعيد اكتساب الخبرة، وذلك من خلال احتساب معدل دقائق اللعب للاعبين بنفس عمره حول العالم، وجاء ذلك في إحصائية نشرها المرصد الدولي لكرة القدم، إذ أوضحت أن الإسباني يامال البالغ من العمر 17 عاماً و16 يوماً يمتلك خبرة أكبر بنحو 2.75 عن أي لاعب آخر بعمره نفسه.

وجاء زميله في المنتخب الإسباني وبرشلونة، باو كوبارسي بالمركز الثاني بالقائمة، إذ يمتلك صاحب الـ 17 عاماً و63 يوم خبرة أكبر بـ 2.42 بنظرائه من اللاعبين الآخرين.

وحل بالمركز الثالث البرازيلي إندريك لاعب ريال مدريد «18 عاماً و13 يوماً» والفرنسي وارن زائير إيمري لاعب باريس سان جيرمان «18 عاماً و50 يوماً» بـ 2.40 معدل خبرة، وتلاهم الإنجليزي كوبي ماينو لاعب مانشستر يونايتد «19 عاماً و39 يوماً» بـ 2.32 معدل خبرة.