«الأولمبياد الخاص» يشارك في «ألعاب مالطا» بـ 20 لاعباً



أبوظبي (الاتحاد)

غادر وفد الأولمبياد الخاص الإماراتي للمشاركة في ألعاب مالطا 2024 للأولمبياد الخاص، التي تنطلق يوم غد ويشارك وفدنا في 5 رياضات، هي السباحة وكرة الطاولة وألعاب القوى وكرة القدم والبوتشي.

وتأتي هذه المشاركة تعزيزاً لاستراتيجية الأولمبياد الخاص التي تهدف لتكثيف مشاركة اللاعبين من أصحاب الهمم في البطولات الدولية، بما يخدم جهود دمجهم رياضياً.

يتكون وفد الأولمبياد الخاص الإماراتي من 20 لاعباً من ذوي الإعاقات الذهنية والنمائية، يرافقهم 12 كادراً من الجهازين الفني والإداري، وكان قد تم اختيار اللاعبين المشاركين من مختلف أندية أصحاب الهمم في الدولة، مثل نادي أبوظبي لأصحاب الهمم، ونادي الثقة للمعاقين، ونادي دبي لأصحاب الهمم، ونادي العين التابع لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، ونادي خورفكان للمعاقين.

وحول المشاركة في ألعاب مالطا 2024 صرح طلال الهاشمي، المدير الوطني لمؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي: «نرتبط بعلاقات وثيقة مع الأولمبياد الخاص المالطي، ونسعد دائماً بالمشاركة معهم في الفعاليات الرياضية التي تقام سواء في مالطا أو الإمارات، ودون شك، أي مشاركة دولية نقوم بها تدعم دمج اللاعبين وتمكينهم رياضياً وتوسع آفاقهم، وتزيد من ثقتهم فيما يمكن تحقيقه، وتبني على إرث نجاحنا الكبير في دورة الألعاب العالمية عام 2019».

وأضاف: «بدأت استعدادات لاعبينا للمشاركة في ألعاب مالطا 2024 من فترة، فقد عقدنا في مطلع شهر سبتمبر معسكراً تدريبياً لهم في مدينة العين لضمان جهوزيتهم، ونفخر بالمجهود الكبير الذي بذله اللاعبون خلال المعسكر، ونفخر أيضاً بجهود المدربين والمنظمين، ونتطلع لأن يمثلوا الإمارات خلال ألعاب مالطا 2024 خير تمثيل».

ومن جهتها قالت آنا كاليجا، المدير الوطني للأولمبياد الخاص في مالطا: «يكرس الأولمبياد الخاص - بصفته مبادرة دولية - جهوده لجعل عالمنا أكثر دمجاً من خلال الرياضة. وتؤكد العلاقة القوية والصداقة المستمرة بين الأولمبياد الخاص المالطي والإماراتي أن مهمتنا تحقق المزيد من النجاح عندما نتحد، وعندما تبقى همتنا عالية، بغض النظر عن الحواجز والتحديات التي نواجهها. ستنطلق الألعاب الوطنية في مالطا، بشعار «كل منا بطل»، لإبراز أن جهودنا الجماعية هي التي تدفعنا نحو النجاح وتجعل من كل منا بطلاً حقيقياً. نحن ممتنون لمشاركة لاعبي الأولمبياد الخاص الإماراتي معنا في الألعاب، ونفخر بهم كأصدقاء مميزين للاعبي مالطا».

ويرتبط الأولمبياد الخاص الإماراتي والأولمبياد الخاص بمالطا بعلاقات وثيقة، حيث تمت دعوة الأولمبياد الخاص الإماراتي للمشاركة في ألعاب مالطا الدعوية التي أقيمت في عام 2022. وخلال فبراير 2024، استقبل الأولمبياد الخاص الإماراتي وفداً من الأولمبياد الخاص بمالطا ضم 15 لاعباً شاركوا في معسكر تدريبي مع لاعبي الأولمبياد الخاص الإماراتي في مدينة العين، تحت رعاية دائرة السياحة والثقافة – أبوظبي.