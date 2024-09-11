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الرياضة

عمار بن حميد يطلع على خطط تطوير قطاع الرياضة

عمار بن حميد يطلع على خطط تطوير قطاع الرياضة
11 سبتمبر 2024 15:13


عجمان (وام)
استقبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، بمكتبه في الديوان الأميري، اليوم، غانم مبارك الهاجري، مدير عام الهيئة العامة للرياضة، بحضور الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان.
واطلع سموه، خلال اللقاء، على الجهود المبذولة لتطوير الرياضة بالدولة، وتعزيز خطط الوصول بها إلى مستوى التنافسية العالمية.
وتبادل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، مع المدير العام للهيئة العامة للرياضة، الحديث حول المشروعات الرياضية للهيئة وخططها على المستويين المحلي والدولي.
وأكد سموه، حرص صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، على رعاية المبادرات الرياضية، وتوفير بيئة محفزة وجاذبة للأجيال الشابة لممارسة الرياضة، ودعم الجهود الرامية إلى تطوير القطاعات الرياضية في الدولة.
وقال سموه، إن عجمان تولي اهتماماً كبيراً بالمشروعات والمبادرات، التي تسهم في صقل وتطوير المواهب الرياضية الشابة، وإكسابها المزيد من الخبرات والقدرات الرياضية التنافسية، وأثنى سمو ولي عهد عجمان، على جهود الهيئة الهادفة إلى تطوير القطاعات الرياضية، ورعاية المبادرات التي تسهم في رفع مستويات الرياضيين، وتهيئتهم للمنافسات الكبرى.
من جانبه، وجه غانم الهاجري، الشكر لصاحب السمو حاكم عجمان، وسمو ولي عهد عجمان، على اهتمام الإمارة بالرياضة والرياضيين، وتوفير الإمكانات للمشروعات الرياضية، بما يسهم في تطورها وتحقيق نتائج متميزة في المنافسات الدولية.
حضر اللقاء، الشيخ راشد بن عمار النعيمي، نائب رئيس نادي عجمان، والشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي، مدير عام مكتب شؤون المواطنين، ومروان عبيد المهيري، مدير عام الديوان الأميري، وأحمد علي الرئيسي، مدير مشاريع مكتب ولي عهد عجمان.

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